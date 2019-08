Feira da Sé reúne mais de 80 expositores na Praça da Sé, na Flipelô

Mais de 80 expositores nos segmentos de artesanato, antiguidades, artes visuais, literatura, moda e gastronomia estarão reunidos na edição especial da Feira da Sé, na Flipelô. Os interessados podem visitar a feira, montada na Praça da Sé, de quinta a sábado, das 11h às 20h, e domingo, das 11h às 18h. A programação também conta com atrações artísticas e culturais, entre roda de capoeira, grupos de percussão, apresentações musicais, poesia e até uma vila de cerveja artesanal.

Um dos destaques da Feira da Sé é a diversidade dos expositores. No segmento de artesanato, além da presença de artesãos baianos e novos designers, o público poderá aproveitar a participação da Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de Maragogipinho, com peças de cerâmica. Já em antiguidades, estarão presentes os principais antiquários da rua Ruy Barbosa, local tradicionalmente conhecido por essa atividade na capital baiana.

A área da gastronomia é outra atração, focada em comidas típicas do estado e da região nordeste, trazendo releituras de pratos tradicionais ou através do uso de ingredientes da região. Nessa edição, o diferencial fica por conta da vila de cerveja artesanal que integra a programação, em parceria com o Sebrae.

Quem se interessa por itens colecionáveis, também encontra espaço na Feira da Sé, onde será possível encontrar brinquedos, objetos antigos, relíquias e vinis raros. Através da valorização dos talentos locais, o segmento de moda traz novas marcas, brechós e moda afro-brasileira, incluindo roupas e acessórios, designers de joias e bijuterias locais, com peças exclusivas. Já as artes visuais irão reunir artistas baianos de diversas linguagens, como pinturas, esculturas e fotografia.

Por fim, o campo da literatura dará espaço aos autores baianos através da participação da Edufba, editora de livros da Universidade Federal da Bahia, que traz importantes títulos produzidos pela instituição para o grande público. Ainda na área de literatura, o escritor baiano Edgard Abbehusen irá lançar o seu mais novo livro, “O Que Tiver de Ser, Amar”, junto com um bate-papo e sessão de autógrafos.

A programação fica completa com as atrações artísticas e culturais. Entre as participações confirmadas, está o grupo de Capoeiristas do Terreiro de Jesus– a roda de capoeira atuante mais antiga da Bahia –, além de grupos de percussão itinerantes. Também marca presença o Programa Caminhos da Leitura que traz a declamação de poesias de Castro Alves. A ação é uma parceria com a Prefeitura de Municipal de Salvador através da Fundação Gregório de Matos (FGM).