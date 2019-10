Feira das Sete Portas em Salvador vira cenário de filme

O curta-metragem O Crime do Creme começou a ser gravado neste domingo (6). A tradicional feira do bairro Sete Portas, em Salvador, foi o local escolhido pela produção do filme. O curta, dirigido por Rada Rezedá, conta a historia de uma mulher acostumada a matar por prazer.

No elenco, o filme conta com o ator Breno Guimarães – que está no ar na novela A Dona do Pedaço, da Rede Globo. “Eu adoro Salvador. Gravar aqui é especial”, declarou Breno.

Rada Rezadá (à esquerda) ao lado do elenco de O Crime do Creme(Foto: Divulgação)

A atriz Carol Brazil interpreta a assassina em série. “Vim dos Estados Unidos somente para as gravações. Uma vinda rápida, mas muito gratificante”, afirmou Carol que mora em Los Angeles, nos EUA.

Além de outros atores baianos, como Matheus Jácome que estreou sob direção de Rada Rezedá. O jovem ator, aos 23 anos, já tem no currículo três curtas-metragens. “Foi meu primeiro filme rodado na capital baiana. Uma honra trabalhar com esta equipe”, disse Jácome.

As gravações de O Crime do Creme ainda devem durar um mês. O filme deve participar de festivais nacionais.