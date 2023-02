Feira de Artesanato da Bahia e Feira da Economia Solidária movimentam Pelourinho até domingo (5)

A Feira de Artesanato da Bahia e a Feira da Economia Solidária têm início na tarde desta sexta-feira (3) na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador. O evento reúne destaques da produção artesanal da Bahia, moda, linha alimentícia diversificada, customizada e manufaturada. Além disso, conta com shows de Gerônimo, Juliana Ribeiros, Dão Black e apresentações de DJs, dança e grupos de samba, que prometem movimentar o Centro Histórico até domingo (5).

Nesta abertura da programação das Feiras Itinerantes da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que visitará dezenas de cidades ao longo do ano, o evento deverá reunir turistas e baianos. A Feira de Artesanato da Bahia receberá produtos de artesãs e artesãos, que refletem a rica diversidade cultural do Recôncavo, Baixo Sul e Região Metropolitana de Salvador. Cerâmicas utilitárias e decorativas, rendas, bordados diversos como richelieu e barafunda, trançados de fibras naturais, crochê e macramê são algumas das técnicas cujas produções poderão ser adquiridas direto de quem produz.

Em parceria com o Artesanato, a Feira da Economia Solidária chega como mais uma ferramenta para divulgar esta modalidade produtiva e econômica, que tem como base a cooperação mútua, autogestão, respeito à natureza e igualdade entre gêneros, crenças e etnias. Direto das mãos de produtores e produtoras, a Economia Solidária estará presente com a exposição e comercialização de produtos alimentícios, customizados e manufaturados.

Shows e dança

Durante o evento, a diversão está garantida para o público com atrações musicais e de dança. Na sexta-feira (3), o Samba Junino de Jorge Fogueirão abre o evento com um cortejo pelas ruas do Pelourinho, seguido da apresentação da Cia de Danças Populares da Bahia e o show Sambadelic, com Dão Black.

Já no sábado (4), o Samba Coral e do Boi Janeiro de Matarandiba vai percorrer o Pelourinho. Em seguida, o palco receberá os shows de Juliana Ribeiro e Gerônimo. No domingo (5), o evento será encerrado com o show de Bolhas Borbulhantes, com Vanda Cortez, e pelos DJs Leandro Vitrola e Branco.

A realização é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato e do Centro Público e Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo (Sesol) da Setre, em parceria com a Associação Fábrica Cultural e o Instituto Casa da Cidadania. O evento conta com apoio da Rede Bahia, IPAC e Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

Serviço

O que: Feira de Artesanato da Bahia e Feira da Economia Solidária

Data: 03, 04 e 05 de fevereiro

Horário: A partir das 16h

Local: Praça das Artes – Pelourinho – Salvador

Programação

Sexta-feira (3)

16h - Início da Feira

16h30 - Cortejo cultural - Samba Junino com Jorge Fogueirão

18h - Cia de Danças Populares da Bahia

19h - Dão Black apresenta Show Sambadelic

Sábado (4)

16h - Início da Feira

16h30 - Cortejo cultural - Samba Coral e do Boi Janeiro de Matarantiba

18h - Juliana Ribeiro apresenta - Show Preta Brasileira

19h – Gerônimo

Domingo (5)

16h - Início da Feira

17h - Show de Bolhas Borbulhantes com Vanda Cortez

18h - Dj Leandro Vitrola

19h - Dj Branco