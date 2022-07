Feira de empreendedorismo de Paripe terá aula de gastronomia

A Feirinha da Garagem, que incentiva o empreendedorismo no bairro de Paripe, em Salvador, chega em sua 8ª edição no dia 13 de agosto, das 9h às 18h, com aula show de confeitaria para bolos com chantininho, às 10h. O projeto Música ao Vivo acontece a partir das 14h, além de uma oficina para capacitação de expositores. O evento terá acesso gratuito.

Uma das novidades desta edição será a presença do projeto Aubrigo de Livros, que recebe doações de obras, não didáticas, e vendem por preços acessíveis por todo o Brasil. O valor das vendas é destinado para protetores que atuam no resgate de animais abandonados em Salvador e região metropolitana.

Como ser um expositor

Para empreendedores que desejam expor os seus produtos na Feirinha da Garagem, as vagas são limitadas. As inscrições serão realizadas até o próximo domingo (31). O projeto dispõe de toda estrutura para atender o seu negócio:

Entre as vantagens de ser expositor, está a cobertura fotográfica o dia inteiro para registro dos melhores momentos; card e divulgação no Instagram da Feirinha no pré e pós-evento; network e conexões para produção de conteúdos; cozinha com fogão de 4 bocas, forno, depurador de ar, geladeira, caso seja necessária utilização e cafeteira com insumos; artigos de decoração; caixa de som; mesa com cadeira por expositor (a); ventilador; Wi-Fi, acessibilidade para cadeirantes; pet friendly; banheiros com itens da Avatim, ambiente limpo e organizado; água mineral gelada e natural em bebedouro com copo descartável e estacionamento em frente ao local da Feirinha.

Essa edição traz a oficina “Corpo Ativo para o Sucesso dos seus Negócios”, que será ministrada por Dandara Brazil, que irá ofertar experiências de práticas integrativas, lúdicas e de dinâmicas em grupo.

Expositores

Investimento é R$ 100,00. O pagamento poderá ser realizado nas opções de Pix: dilmaraseguros@hotmail.com (Mercado Pago - Dilmara Lopes Caetano)

e no cartão de crédito R$ 110,00

Feirinha na Garagem

Idealizado pela empreendedora, Dilmara Caetano, moradora do bairro de Paripe, o projeto pretende abrir espaço para empreendedoras e empreendedores afetados economicamente durante a pandemia da covid-19.

“A Feirinha na Garagem surgiu com o intuito de incentivar e oportunizar profissionais na retomada da autoestima em seu próprio negócio, com exposição da sua marca e produto. Um espaço para se reinventar e divulgar o seu trabalho”, explica Dilmara Caetano, que representa a marca Avatim em sua feira. O projeto surgiu após a realização das feirinhas na garagem, anexa à sua casa.