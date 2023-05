Feira de Flores da Holambra acontece até 17 de maio no Shopping Bela Vista

A nova edição da Feira de Flores da Holambra, no Shopping Bela Vista, acontece até o dia 17 de maio, com entrada gratuita. O evento será na Praça Central do estabelecimento, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e no domingo das 12h às 21h.

A feira traz mais de 150 espécies entre flores e plantas ornamentais, como orquídeas, rosa do deserto, suculantas, cactos, rosas, violetas, ervas aromáticas, arranjos e até bonsais.

Além das plantas e flores, a feira também oferece adubo orgânico, terra vegetal, adubos químicos, pedrinhas ornamentais para jarginagem, biogeo e mais.

Todas as plantas disponíveis vêm com recomendações sobre a quantidade de incidência de luz que podem receber, orientações sobre a rega e outros cuidados necessários fornecidos por um responsável das Flores de Holambra disponível para tirar dúvidas sobre o cultivo.

Informações básicas:

O quê: Feira de Flores de Holambra

Quando: 2 a 17 de maio de 2023

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista

Horário de Funcionamento: De Segunda a sábado, das 9h às 22h e domingo das 12h às 21h

Preço: Entrada gratuita

Instagram: @feiradasfloresholambra