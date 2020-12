Feira de Santana: 3ª Ciretran fecha após 80% dos funcionários pegarem covid-19

Após funcionários testarem positivo para a covid-19, a 3ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Feira de Santana, suspendeu os atendimentos, que só serão retomados em 4 de janeiro. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), a unidade vai passar por obras de manutenção no período para a recuperação predial.

Pelo menos 80% dos funcionários da Ciretran testaram positivo para o coronavírus, segundo o site Acorda Cidade. A unidade passará por um processo de desinfecção. De acordo com o Detran, os atendimentos que seriam realizados no período foram reagendados.

Ainda de acordo com informações do portal, os trabalhadores que testarem negativo vão retornar às atividades dia 4 de janeiro, já aqueles com a infecção confirmada, retomarão ao serviço após apresentação do teste comprovando a cura da doença.

O coordenador da Ciretran, Rainério Brito, explicou ao Acorda Cidade que a ideia era realizar o teste para covid-19 em dois grupos para não prejudicar o atendimento na unidade: um com testes na semana que antecedeu o Natal e outro sendo testado na semana antes do ano novo.

Segundo o coordenador, dos 27 funcionários que realizaram o teste, 80% testaram positivos, 10% deram negativos e os outros 10% inconclusivos. Mais trabalhadores podem estar contaminados já que outro grupo com cerca de 20 pessoas irá fazer os testes entre esta segunda (28) e a próxima quarta (30).