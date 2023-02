Feira de Santana: dono de mercadinho é morto a tiros em assalto

O dono de um mercadinho foi morto a tiros na noite da quarta-feira (22), no distrito de Humildes, em Feira de Santana, no que se acredita que foi um latrocínio.

Antônio Carlos Silva da Cruz, de 38 anos, foi baleado dentro do comércio de sua propriedade, que fica na Fazenda Doutor.

Os bandidos levaram o celular de Antônio Carlos e dinheiro. O comerciante foi baleado pelo menos três vezes.

Segundo as primeiras informações, três homens chegaram de carro ao local e entraram no mercadinho para roubar. Eles fugiram depois que um deles baleou Antônio. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.