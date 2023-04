Feira de Santana ganhará restaurante SEEN em rooftop do primeiro NH Hotel do Nordeste

Feira de Santana, a 115 quilômetros de Salvador, ganhará o primeiro NH Hotel no Nordeste e o segundo no País ainda no mês de maio. A confirmação foi dada pela própria Minor Hotels, proprietária, operadora e investidora de 530 hotéis e resorts em 56 países. Segundo a empresa, a “Princesa do Sertão” foi escolhida, entre outros atributos, pela sua privilegiada posição geográfica, que oferece grande potencial econômico e educacional.

O novo NH Feira de Santana contará com 210 apartamentos, dentro do Edifício Charmant, complexo multiuso de 31 andares anunciado recentemente, com projeto arquitetônico de Ivan Smartchevsky e com decoração do arquiteto feirense Sidney Quintela.

O hotel vai oferecer uma seleção de quartos e apartamentos modernos, incluindo suítes com acesso para deficientes e comodidades flexíveis necessárias para estadas de negócios e lazer. As instalações incluem ainda espaços para eventos corporativos e sociais, academia, serviço de lavanderia, estacionamento, área infantil e centro de lazer com piscina no rooftop, sauna seca e hidromassagem.

Um dos destaques do NH Feira de Santana será o novo SEEN by Olivier da Costa, marca de restaurante e bar criada em 2017 em São Paulo pelo franco-português Olivier da Costa, que levará à segunda maior cidade do Estado seu conceito cosmopolita e internacional. Além de São Paulo, o SEEN by Olivier da Costa já tem unidades em Lisboa, Nice e Bangkok, com lançamentos em breve previstos em Roma, Tenerife e Dubai.

O SEEN ficará no último andar do hotel, também com arquitetura assinada por Sidney Quintela. A vista panorâmica será um dos destaques, com a gastronomia variada do cardápio oferecendo pratos criados para serem compartilhados. O bar de coquetéis artesanais e as variadas playlists dos DJ’s completam o ambiente cool e descontraído.

“Temos o prazer de anunciar esta adição à marca NH Hotels no Brasil e estabelecer o hotel como um dos principais destinos MICE e de lazer em Feira de Santana. Trabalhamos ao lado de parceiros na Bahia que também estão comprometidos em desenvolver e aprimorar o valioso setor de turismo na região”, comenta Dillip Rajakarier, CEO da Minor International Group e CEO da Minor Hotels.

“Estamos entusiasmados em trazer a NH Hotels para a Bahia e o lançamento em Feira de Santana será uma somatória incrível para a marca. O hotel complementará perfeitamente o portfólio existente de hotéis que a Minor opera no Brasil, ao lado do NH Curitiba The Five, Tivoli Mofarrej São Paulo e Tivoli Ecoresort Praia do Forte”, celebra Marco Amaral, Vice-Presidente de Operações e Desenvolvimento da Europa e América do Sul do grupo Minor Hotels.

Leia mais em Alô Alô Bahia