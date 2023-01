Feira de Santana inicia recuperação da rede de drenagem após danos causados pela chuva

Danos na rede de drenagem pluvial e nas caixas de escoamento foram os principais estragos causados pela chuva em Feira de Santana. A recuperação dos equipamentos está sendo executada pela Prefeitura por meio da Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), nesta quarta-feira, 4.

Os bairros mais afetados foram Cidade Nova, Parque Ipê, Parque Getúlio Vargas, Feira X, Rua Nova, Conj. João Paulo e avenida Artêmia Pires.

De acordo com o superintendente da SOMA, João Vianey, vazamento em redes de drenagem antigas ocorreu com maior frequência. “Estamos dando prioridade para estes reparos pois são situações de risco de acidente”, explica o engenheiro.

Além dos reparos nas redes de drenagem, a operação tapa-buraco e a inspeção nas áreas afetadas da zona rural também estão sendo realizadas. Os serviços seguem em conjunto com o Comitê de Crise. “Os agentes estão avaliando as estradas para definir as prioridades e avaliar as condições de trabalho. Isso melhora o andamento dos serviços”, pontuou Vianey.

Situações de danos no pavimento e problemas com a rede de drenagem pluvial devem ser informadas à SOMA pelo Fala Feira 156.