Feira de Santana registra fortes chuvas nos primeiros dias de 2023

Os primeiros dias do ano não estão sendo fáceis para os moradores de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Por lá, fortes chuvas têm causado estragos em toda a cidade. Segundo a Prefeitura, até esta quarta-feira (4), não há registro de vítimas ou de desabrigados. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem continuar até o final de semana.

Entre domingo (1°) e terça-feira (3), choveu em Feira de Santana o acumulado de 100 milímetros. Moradores relatam que todos mês de janeiro é o mesmo sofrimento, que perdem móveis, carros e ficam com a casa inundada.

A coordenadora da Defesa Civil da cidade, Anna Karoline Rebouças, informou que as fortes chuvas são típicas da estação e atingem toda a Bahia. "Estamos fazendo vistorias nos bairros e detectamos pontos de alagamento que já são frequentes. Por meio do Comitê de Crise, acionamos as secretarias responsáveis para executar as intervenções necessárias", afirmou.

Um dos casos de alagamento apontados pela coordenadora é a rua Petrolíneo Pinto, no bairro Baraúnas. Mas, segundo Anna Karoline, não há situação crítica nas zonas urbana ou rural. "Apenas alguns acessos que foram obstruídos, mas sem ocorrências de casas invadidas pela água. Até o momento estamos com uma situação diferente em comparação com dezembro de 2021, quando decretamos situação de emergência", explicou.

A orientação do órgão em casos de alagamento nas residências, é sair do imóvel retirando apenas documentos essenciais, caso haja oportunidade, e se abrigar em um local seguro. Nas situações em que o veículo está em uma área de alagamento, os motoristas devem evitar seguir o trajeto das enchentes. Se o automóvel estiver inundando, a orientação é abandonar o veículo.

"É importante que as pessoas não tentem enfrentar a chuva e lugares com acúmulo de água. Pedimos que se abrigue em um local seguro e não tente seguir pelas vias onde não é possível ver o chão, pois pode ter bueiros abertos ou buracos", alertou a coordenadora.

Danos na rede de drenagem pluvial e nas caixas de escoamento foram os principais estragos causados pela chuva em Feira de Santana. A recuperação dos equipamentos está sendo executada pela Prefeitura por meio da Superintendência de Operações e Manutenção (Soma), nesta quarta-feira (4).

Os bairros mais afetados foram Cidade Nova, Parque Ipê, Parque Getúlio Vargas, Feira X, Rua Nova, Conj. João Paulo e Avenida Artêmia Pires.

De acordo com o superintendente da Soma, João Vianey, vazamento em redes de drenagem antigas ocorreu com maior frequência. “Estamos dando prioridade para estes reparos pois são situações de risco de acidente”, explicou o engenheiro.

Além dos reparos nas redes de drenagem, a operação tapa-buraco e a inspeção nas áreas afetadas da zona rural também estão sendo realizadas. Os serviços seguem em conjunto com o Comitê de Crise. “Os agentes estão avaliando as estradas para definir as prioridades e avaliar as condições de trabalho. Isso melhora o andamento dos serviços”, pontuou Vianey.

Comitê de crise

O prefeito Colbert Martins Filho convocou na terça-feira o Comitê de Crise com o objetivo de avaliar a situação da cidade em decorrência das fortes chuvas dos últimos dias. Na oportunidade também foram articuladas ações emergenciais que já estão sendo adotadas pelos respectivos setores da Prefeitura.

O chefe do Executivo destacou a importância da articulação de ações, através do Comitê de Crise, para que as respostas sejam rápidas para cada demanda. "É uma forma de integrar o trabalho que já está sendo desenvolvido por cada órgão e secretaria. É um momento que requer atenção do Governo, especialmente em locais considerados mais críticos, tanto na cidade como na zona rural", salientou.

A coordenadora da Defesa Civil, Ana Karoline Rebouças, informou que o órgão está monitorando as áreas mais críticas desde esta segunda-feira (02), quando o volume pluviométrico começou a se intensificar. "Felizmente não registramos situações envolvendo vítimas ou acidentes. Já existem alagamentos em vários bairros, mas a Defesa Civil está atenta e à disposição da população", pontuou.

O superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey, ressaltou que os serviços de limpeza e desobstrução da rede de drenagem pluvial estão sendo intensificados desde segunda-feira (2). "O objetivo principal nesse momento é garantir o escoamento da água e desobstruir as vias. Nesse sentido estamos realizando reparos em grelhas, caixas e redes que foram danificadas. Também estamos mapeando os pontos mais críticos", destacou.