Feira de Santana tem redução de 25% nos casos de covid em abril

A Vigilância Epidemiológica (Viep), da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, identificou uma redução de 25% de casos da covid-19 em abril no município. Em março, foram registrados 116 exames positivos, contra 87 diagnósticos do mês seguinte.

De acordo com Carlita Correia, coordenadora da Viep, o aumento da procura pela vacina e a ampliação do público para o imunizante bivalente contribuíram para a queda da transmissão do vírus.

“A vacina ainda é a principal proteção contra a Covid. Neste período pós-Micareta, toda a equipe está intensificando as testagens com o objetivo de rastrear casos suspeitos e evitar a proliferação da doença”.

Pessoas com sintomas gripais podem fazer o teste de antígeno para o diagnóstico da doença de segunda a sexta-feira em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento é por ordem de chegada.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais são feitos o exame RT-PCR e o teste de antígeno. O serviço é disponibilizado gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde segue intensificando a vacinação contra a doença para manter os casos controlados. O imunizante está disponível em 104 salas de vacina localizadas na zona urbana e rural.