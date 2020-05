Feira de São Joaquim na pandemia

A feira que se tornou a mais importante de Salvador foi se transformando com o passar do tempo e agora vive mais uma grande mudança na sua rotina. Durante a pandemia de coronavírus, os sorrisos deram lugar lugar às máscaras e o vai e vem de gente entre barracas foi, aos poucos, diminuindo por conta do isolamento social, O local, considerado um símbolo da cultura baiana, continua aberto.