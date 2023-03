Feira de Variedades mescla inclusão e lazer na Barra

Imagine a possibilidade de unir a praia, o visual do Farol da Barra e uma Feira de Variedades repleta de produtos e peças feitas à mão, nos segmentos de vestuário, alimentação, decoração, acessórios, entre outros. Esse mix pode ser conferido nesse fim de semana, durante a realização da Feirinha da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (Aceb).

O evento realizado no sábado e domingo, 18 e 19, atenderá o público das 10h às 20h e quem for visitar os estandes montados ao lado do Edifício Oceania, à beira mar, também poderá participar de uma oficina gratuita de libras, que é a segunda língua oficial do Brasil. Na verdade, mais que lazer e diversão, o público poderá também conhecer as pessoas que estão por trás da produção de cada um dos itens comercializados.

Além de incentivar o empreendedorismo, a Aceb promove iniciativas voltadas ao desenvolvimento da educação, do esporte, da cultura, do lazer e do meio ambiente (Fotos: Carmen Vasconcelos)

O responsável pelo curso de sinais, por exemplo, é o também expositor Rafael Almeida, 39, franqueado da gelateria italiana il Sordo Gelato Salvador, que funciona na Barra. Surdo desde a infância, ele superou as dificuldades e o preconceito, montando o próprio negócio e se tornando um expositor. Consciente do papel que desempenha, hoje, Rafael emprega outras sete pessoas com deficiência auditiva e não perde a oportunidade de difundir a linguagem dos sinais.

Poder do sonho

Nesse sábado, a mãe do professor e empresário, Tereza Almeida estava dando suporte ao filho e aos outros expositores que, assim como ele, enxergam na iniciativa uma oportunidade de divulgar o próprio trabalho e mostrar de modo bem prático que a inclusão é algo mais simples do que muitos podem imaginar. “Há quase quarenta anos, a condição de Rafael me fez criar uma escola para surdos e, dessa iniciativa, nasceu a Associação Educacional Sons do Silêncio(Aesos). Hoje, estamos aqui felizes em poder mostrar que nada pode limitar os sonhos”, reforçou.

Tereza Almeida é professora de Libras, mas no sábado, esteve na Feira de Variedade para dar suporte ao filho Rafael, que é expositor e possui uma gelateria na Barra

Proprietária da loja colaborativa Alecrim e Sol, Fábia Lopa também tem uma loja física na Barra, mas reconhece que a feirinha possibilita um retorno comercial maior por estar perto do público, possibilitando melhores retornos. “Nós abrimos nossa loja há um ano e cinco meses, ainda impactados pela pandemia. Acreditar no sonho, foi o que nos trouxe até aqui. Participar desse projeto, é especial porque a feira tem a cara da Bahia e quem vier nos visitar estará estimulando a economia criativa e conhecendo o mundo que existe por trás de cada coisinha vendida aqui”, completou.

Fábia Lopa comemora a possibilidade de estar mais próxima do público, aumentando o fluxo de vendas e divulgando o trabalho realizado na loja colaborativa para o público em geral

A coordenadora e organizadora da Feira de Variedades, Anne Cristina Nogueira é outra testemunha do poder dos sonhos, afinal, a atividade nasceu do desejo de ver a diversidade e a cultura deixarem os discursos e se transformarem em ações práticas. “Quando decidi unir empreendedorismo, economia criativa, economia solidária, inclusão social e arte de rua em uma mesma exposição, não imaginava o quão relevante a Feira de Variedades seria para tantas famílias”, afirma, ressaltando que, diante do número elevado de desempregados e do poder de compra das famílias reduzido, criar meios de gerar renda e fazer a economia girar é mais do que necessário.

Inclusão

Na verdade, a luta da Aceb em defesa da diversidade e da inclusão não é recente e a presidente da entidade, Marinalva Nunes destaca que o início foi feito com a oferta de cursos de especializações em História e Cultura Afro‐Brasileira e em Metodologia de Ensino na Contemporaneidade, cujo foco principal eram as especificidades da educação inclusiva.

“Nos últimos anos, temos valorizado a realização e o apoio de projetos de valorização da diversidade e de combate à violência doméstica, ao racismo e outras injustiças sociais”, pontuou.

Pessoas interessadas em expor na feira de variedades ainda podem contactar a Aceb para saber mais sobre outras atividades desenvolvidas pela organização

Vale destacar que os interessados em participar das feiras da Aceb podem fazer sua adesão a qualquer tempo. “Incentivamos a adesão de expositores e expositoras que não têm condições de fazer grandes investimentos através de uma taxa de participação reduzida”, esclarece Anne, ressaltando que todos os(as) expositores(as) recebem da produção mesa, cadeira, toalha de mesa, água e outros itens que conferem ao empreendedor a estrutura mínima necessária para que ele consiga alcançar resultados.

Mais informações sobre a Feira de Variedades da Aceb podem ser solicitadas pelo whatsapp para (71) 99129-8237.

SERVIÇO

O que? Feirinha de Variedades da Aceb

Onde? Farol da Barra, ao lado do Edifício Oceania

Quando? Sábado e Domingo, 18 e 19 de março, das 10h às 20h