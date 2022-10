Feira do Livro Infantil de Salvador tem 40 horas de programação gratuita

Como falar da preservação ao meio-ambiente de forma leve e atraente? A 2ª Feira do Livro Infantil de Salvador (FLIS) transformou esse desafio em 40 horas de programação gratuita voltada para a criançada com participação de autores, conversas literárias, saraus, oficinas, contação de histórias, apresentações de teatro, música e intervenções artísticas. Auritha Tabajara, Rafaela Ferreira, VJ Suave, Lilica Rocha, Emília Nuñez e Cássia Vale com o Sarauzinho da Calu são esperados no evento que acontece de 12 a 15 de outubro, na Praça Central do Shopping Barra.

Sustentabilidade e proteção ambiental ganham atmosfera lúdica e tecnológica na FLIS. A roda de conversa com Auritha Tabajara é um exemplo: primeira mulher indígena a publicar livros em cordel no Brasil, a escritora natural de Ipueiras, no Ceará, traz uma proposta de atividade divertida com dança, contação de histórias, cordel e brincadeiras indígenas.

Já a instalação Floresta Encantada, do duo paulista VJ Suave, convida as crianças a entrarem no universo da Floresta Amazônica de forma interativa. Na oca de realidade virtual, os pequenos têm contato com onça, personagem indígena e toda a diversidade da fauna e flora brasileira. Outra atração que aproxima o público do universo dos povos originários é a Cia. Cazumbá das Máscaras, com o espetáculo cênico-musical Lá Dentro da Mata Tem. A partir da técnica de animação de objetos, o grupo abre para adultos e crianças as portas do universo imaginário dos saberes da mata.

E por que não colocar a mão na massa para entender mais sobre meio ambiente? Essa é a proposta da oficina Meu Boneco Ecológico, da artista plástica e arte-educadora Annia Rizia. A partir do cultivo de um boneco feito com alpiste e serragem, ela propõe despertar a curiosidade e o interesse do público infantil para o desenvolvimento das plantas.

“Temos que educar as crianças para as questões que nos afligem. A proteção ao meio ambiente e aos povos originários são temas com muita importância. O aquecimento global vai trazer, no futuro, grandes consequências para a Humanidade. Quem pode reverter esse cenário? As crianças. Precisamos educá-las a olhar para a preservação do meio ambiente, para que tenhamos um mundo onde ele seja a solução”, destaca o idealizador da FLIS e pai de gêmeos, Igor Cayres, também produtor do Percpan.

Corpo gordo em pauta

Para além da sustentabilidade nas florestas e o combate ao aquecimento global, outros temas importantes entram em pauta, como a gordofobia na infância. As questões do corpo gordo ganham voz com a atriz e educadora carioca Rafaela Ferreira, que atualmente está em Poliana Moça, no SBT, já passou pela TV Globo, em Malhação ID, e pela Record, em Rebelde. Prestes a lançar um livro, Rafaela participa de um bate-papo na FLIS com o ator e escritor Deko Lipe e a jornalista Naiana Ribeiro.

“A mensagem que trago para pais, mães e todos os agentes participantes do desenvolvimento infantil é que tenham uma escuta maior, um olhar atento. Deixem suas crianças conectadas por um livro, alimentem a ação de opinar, de escutar e tragam elas para colocar a mão na ‘massa’, na natureza. O livro é a melhor maneira de trazer a liberdade da imaginação e da criatividade”, convida a curadora da FLIS, Julia Barros.

SERVIÇO - 2ª Feira do Livro Infantil de Salvador | de 12 a 15 de outubro, das 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Barra | Entrada gratuita |

Informações: https://flis.art.br e @flisoficial