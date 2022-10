Feira do Livro Infantil tem bate-papos, brincadeiras e programação artística

Vai ser possível viajar através da música, das boas histórias e até mesmo pelos caminhos de uma floresta imaginária – com a ajuda especial da tecnologia. A 2ª Feira do Livro Infantil de Salvador (Flis), que começa quarta-feira (12) e segue até sábado (15) na Praça Central do Shopping Barra, faz um convite a crianças e adultos para experimentar e pensar o universo infantil, na combinação de uma caprichada programação lúdica com bate-papos sobre temas que podem impactar o mundo dos pequenos.

A programação terá conversas, saraus, oficinas, contação de histórias, apresentações de teatro, música e intervenções artísticas. A produtora Julia Barros, curadora do evento, fala sobre os participantes da Flis: “Trazemos artistas locais para enfatizar a pluralidade de talentos que temos em Salvador. Além disso, buscamos nomes que trouxessem nos seus livros e em suas apresentações histórias baseadas no tema da feira, que gira em torno da preservação ao meio ambiente, aos povos originários e à ancestralidade, além de abordar questões importantes que nos afligem como gordofobia na infância e adolescência e o racismo”, detalha.

A roda de conversa com Auritha Tabajara - no sábado, às 15h - é uma demonstração da preocupação da Flis com o meio ambiente e a diversidade. Auritha é primeira mulher indígena a publicar livros em cordel no Brasil. A escritora natural de Ipueiras, no Ceará, traz uma proposta de atividade divertida com dança, contação de histórias, cordel e brincadeiras indígenas.

E para aproximar as crianças do contato de natureza, a Flis terá a instalação Floresta Encantada, criada pelo duo paulista VJ Suave. Na atração, os pequenos vão conhecer, através da realidade virtual, o universo da Floresta Amazônica. Na oca em 3D, meninos e meninas terão contato com uma onça, e toda a diversidade da fauna e flora brasileira.

Outra atração que aproxima o público do universo dos povos originários é a Cia. Cazumbá das Máscaras, com o espetáculo cênico-musical Lá Dentro da Mata Tem. A partir da técnica de animação de objetos, o grupo abre para adultos e crianças as portas do universo imaginário dos saberes da mata.

E por que não colocar a mão na massa para entender mais sobre meio ambiente? Essa é a proposta da oficina Meu Boneco Ecológico, da artista plástica e arte-educadora Annia Rizia. A partir do cultivo de um boneco feito com alpiste e serragem, ela propõe despertar a curiosidade e o interesse do público infantil para o desenvolvimento das plantas.

Auritha Tabajara e Rafaela Ferreira vão falar de cultura indígena e gordofobia na infância (Foto: Divulgação)

Gordofobia

O idealizador da Flis, Igor Cayres, diz que as crianças precisam ser educadas para enfrentar as questões que hoje afligem a sociedade. “A proteção ao meio ambiente e aos povos originários são temas com muita importância. O aquecimento global vai trazer, no futuro, grandes consequências. Quem pode reverter esse cenário? As crianças. Precisamos educá-las a olhar para a preservação do meio ambiente”.

Outro assunto que atinge as crianças e será abordado é a gordofobia. A atriz e escritora Rafaela Ferreira relembra uma história que marcou sua infância. Ela ouviu do médico, aos 8 anos, que se continuasse gorda, não ia arrumar um namorado. Hoje, aos 33, Rafaela é uma ativista na luta contra a gordofobia. “Naquela época, não havia sequer um nome para isso. Só fui entender essa violência estrutural mais tarde, já adulta”, afirma.

Atualmente no ar como a Nanci da novela Poliana Moça (SBT), Rafaela participa de uma conversa sobre o assunto ao lado do escritor Deko Lipe e da jornalista Naiana Ribeiro, no sábado (15), às 17h. Ela também esteve no elenco de Malhação, em 2009, interpretando Juju. “Era uma produção de TV onde o padrão de beleza era muito central, onde só tinha corpos magros. Então, para mim era uma supresa estar ali e ocupar aquele espaço. Foi especial porque foi um dos poucos trabalhos que fiz onde não tinha só eu de pessoa gorda no elenco”, lembra-se.



Rafaela destaca que a mãe dela sempre a apoiou e a ajudou a manter a autoestima e enfrentar o preconceito. Ela diz que sofreu muita pressão na adolescência para fazer dietas: "Era uma pressão para mudar quem eu realmente era e para não correr risco de ser uma adulta gorda. Essa pressão desencadeou trasntornos e compulsões que talvez não existissem se não fosse essa pressão tão grande para que eu me encaixasse num padrão".

Rafaela está escrevendo um livro que será lançado no próximo ano e trata de gordofobia. "Precisamos tratar deste assunto, nessa fase da adolescência. Isso é o máximo que posso adiantar sobre o livro, que está sendo feito com muito carinho", diz a autora.

SERVIÇO

O quê: 2ª Feira do Livro Infantil de Salvador

Quando: de 12 a 15 de outubro, das 10h às 22h

Onde: Praça Central do Shopping Barra

Entrada gratuita

Informações: https://flis.art.br e @flisoficial

12/10/2022 – QUARTA-FEIRA

PALCO FLIS

10h l Sambalelê: Contação de História Musical

14h | Espetáculo Circo de Só́ Ler (apresentação teatral)

15h30 | Luiza Meireles Apresentação + contação do livro "Você também pode ser um ator mirim"

17h | Letícia Paulina: Contação de história "Burburinho: Contos de Boca a Ouvidos".

18h30 | Cia Cazumbá das Máscaras: Espetáculo Lá Dentro da Mata Têm Árvores

19h | Marcos Cajé: Contação de História do livro ''Themba, o menino Rei”

20h | CADERADIBRIN (apresentação teatral)

OFICINA

11h30 |Annia Rizia oficina "Meu Boneco Ecológico"

REALIDADE VIRTUAL

10h - 22h | VJ Suave: Floresta Encantada

13/10/2022 – QUINTA-FEIRA

PALCO FLIS

10h | Terezinha Passos: Contação de História dos livros ''Um Amor de Lagartixa'' e ''Meu Vovô Encantado''

14h | Emília Nuñez: Contação: Cartas para o Futuro

15h30 | Coletivo DUO: Espetáculo "O Barão das Árvores"

17h | Paula Brito: Contação de história do livro "Embarcando em uma Grande Expedição"

19h30 | Trio Canela Fina: Show O Sumiço do Gato

OFICINAS

11h | Dois Detalhes: Oficina de "Stencil em camisa"

13h | VJ Suave: Oficina de Tagtool

REALIDADE VIRTUAL

10h - 22h | VJ Suave: Floresta Encantada

14/10/2022 – SEXTA-FEIRA

PALCO FLIS

11h | Helena Nascimento: Contação de história pautada na Literatura Africana, Negra e Indígena

13h | Joelma Almeida: Contação de história do livro "O Renascer da floresta"

15h | Cia Cazumbá das Máscaras: Espetáculo Lá Dentro da Mata Têm Rio

16h30 | Alexandre Geisler: Contação de Histórias "Escaravelhas do menino que não subia em árvores"

18h | Lilica Rocha: Show "O Sol Reflete"

OFICINA

10h | VJ Suave: Oficina de Tagtool

REALIDADE VIRTUAL

10h - 22h | VJ Suave: Floresta Encantada

15/10/2022 - SÁBADO

PALCO FLIS

11h | Mario Omar: Contação de história "Contos Hilários - João Cabelo Verde"

12h - 14h | Concurso de Química ''FLIS & Oxiteno'': Premiação das Equipes

14h | Deko Lipe: Contação de história do livro "Brincoder de Pepe"

15h | Auritha Tabajara: Roda de Conversa com contação de histórias, cordel, dança e brincadeiras indígenas.

17h | Bate-papo: Gordofobia na adolescência com Rafaela Ferreira, Deko Lipe e Naiana Ribeiro

19h | Cássia Vale: Espetáculo Sarauzinho da Calu

OFICINAS

10h | Camila Alemany: Oficina de Colagem ''Mapa Fauna e Flora''

18h | VJ Suave: Oficina de Tagtool

REALIDADE VIRTUAL

10h - 22h | VJ Suave: Floresta Encanta