Feira gratuita celebra arte fotográfica em Salvador

Quem não gosta de admirar uma bela fotografia? Em meio à profusão de imagens que saltam aos nossos olhos em telas, ter um momento para contemplar uma foto impressa, com um bom tratamento, é coisa rara.

Mas se você é do tipo que gosta de imaginar em que condições cada clique aconteceu, ou mesmo o que motivou cada fotógrafo a fazer o registro daquele modo, uma boa pedida é ir ao Fera Photo Festival, uma feira que reúne a produção dos mais importantes fotógrafos baianos da cena contemporânea no Fera Palace Hotel, na Rua Chile.

(Foto: Bauer Sá)

De amanhã a domingo, dois pavimentos do hotel receberão a programação do evento, idealizado pela relações públicas baiana Adriana Cravo e pela designer Mariana Bittencourt, com curadoria da galerista Thais Darzé.



“Morei fora de Salvador por dez anos e quando voltei percebi que a cena da fotografia estava muito forte, havia um interesse grande pela fotografia como obra decorativa, mas não havia nenhum evento grande na cidade voltado para isso. Antes, tínhamos bienais, exposições, festivais, que validavam os artistas. Agora, quem valida é o mercado”, explica Adriana Cravo sobre a ideia do evento.



Apesar de a Bahia e Salvador serem o foco primordial da primeira edição, a curadoria buscou trabalhos com temáticas diversas. “A gente brinca que Mário Cravo Neto fez um desserviço, porque todo mundo que vê o trabalho dele e chega a Salvador para fotografar quer fazer as mesmas fotos. O que a gente tem buscado são trabalhos variados, que não tenham como única musa Salvador”, explica.

(Foto: Ana Paula Quadros)

Obras de artistas como Adenor Gondim, Akira Cravo, Bauer Sá, Bruno Ribeiro, Moisés Dantas, Adriana Campello, Aramaca, Ana Kruschewsky, Ana Paula Quadros, Mario Cravo Neto e Christian Cravo serão expostas em 18 estandes e vendidas com preços de R$ 300 a R$ 18 mil.



O Fera Photo Festival vai promover ainda a série de talk shows Revelações, uma exposição com jovens fotógrafos amadores da periferia e leituras de portfólios com o fotógrafo Christian Cravo (única atividade paga do evento). A ideia é mobilizar toda a cadeia produtiva que envolve a linguagem artística. “Vamos falar de impressão, de direito autoral, de mercado de arte, de marketing pessoal para venda”, detalha Adriana.

A programação completa pode ser conferida na página oficial do evento no Instagram.



Serviço: Fera Palace Hotel (Rua Chile). De amanhã a domingo (30 de novembro a 2 de dezembro), das 10h às 22h. Gratuito.