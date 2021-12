Feira, lançamentos e bons livros para a criançada

Histórias com Potagonistas Negros - A jornalista Natália Paiva, 37 anos, estreia na literatura infantil com os livros Martim Barulim - Os Sons do Bebê (R$ 45)e A Incrível Serena Contra o Temível Aspiraldo (R$ 55), que colocam o protagonismo negro infantil no centro das narrativas. “Temos livros maravilhosos no mercado brasileiro sobre igualdade racial e empoderamento negro infantil, então minha pequena contribuição foi em aumentar a oferta de histórias que celebrem a fabulação e o protagonismo negro infantil, com famílias negras cheias de afeto”, ressalta Natália, que é mãe de Serena, de 4 anos, e de Martin, de 1.

Publicados pela editora Solisluna e com ilustrações de Luísa Amoroso, os livros são multimídia e foram desenvolvidos para diversas plataformas. Além dos textos, é possível ter acesso a vídeos e músicas sobre os personagens, através de um QR code disponibilizado nas contracapas. “

Eu queria que meus livros dialogassem com o mundo multiplataforma em que vivemos. Para mim, é reconhecer que as histórias se expandem para além do livro em si. Pensei como seriam estas obras no audiovisual, cantadas, lidas no celular, nas redes sociais”, afirma Natália, que é responsável pela área de Políticas Públicas do Instagram na América Latina, foi consultora na McKinsey & Company, dirigiu a ONG Transparência Brasil e foi jornalista da Folha de S.Paulo. Os livros serão lançados neste sábado (11), às 17h, em uma live no instagram @solislunaeditora.





Feira no Palacete das Artes reúne 20 autores - A primeira Feira Literária Independente de Literatura Infantojuvenil acontece este fim de semana, das 13h às 17h, no Palacete das Artes, na Graça. O evento é uma iniciativa do Coletivo de Autores de Literatura Infantojuvenil da Bahia (Caliib) e tem objetivo de difundir o trabalho de autores independentes e de pequenas editoras baianas voltado para esta faixa de público.

Com entrada gratuita, a feira contará com exposição e venda de livros, lançamentos e contação de histórias, com participaçao de 20 autores e autoras baianas, entre eles algumas crianças que já produzem suas próprias histórias, como é o caso de Yalle Tárique, de 9 anos, que lança o livro Diário de uma Quarentena - Narrativas de uma Criança na Pandemia neste sábado (11), às 15h. A coordenação geral do evento é das autoras Terezinha Passos e Palmira Heine. “Trata-se de uma ampla produção que precisa ser conhecida e divulgada”, observa Palmira Heine.



Vida de Aleixo Belov inspira livro- A história do marinheiro Aleixo Belov, que já deu cinco voltas ao mundo, sendo três em solitário, agora se transformou em um livro infantil. Escrito pelo jornalista baiano Bito Teles, a obra Velas Cheias de Sonhos (R$ 35) é uma adaptação do primeiro livro de Belov, A Volta ao Mundo em Solitário, e tem ilustrações de Bua Bruno. A trama destaca fatos da vida do comandante como sua primeira experiência com óculos de mergulho, ainda guri, em Água de Meninos, seu sonho de construir o veleiro Três Marias, além da sua primeira viagem, saindo da Ucrânia, país onde nasceu, passando pela Itália até chegar ao Brasil aos 6 anos com os pais, que fugiam da Segunda Guerra.

“Quem conhece a história de Aleixo Belov no Três Marias e no veleiro-escola Fraternidade, segunda embarcação construída pelo capitão, sabe que nos diários de bordo há vários tesouros, pensamentos profundos sobre sonhos, determinação, planejamento, relacionamento do indivíduo com os outros, com a natureza e consigo mesmo. O que fiz foi selecionar alguns destes momentos e apresentá-los para que os pequenos possam se inspirar e sair por aí navegando com suas velas cheias de sonhos”, afirma o autor.

O livro será lançado sábado (11) a partir das 10h, com atividades lúdicas voltadas aos pequenos e seus familiares no Museu do Mar Aleixo Belov, que fica no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Crianças até os 12 anos terão acesso gratuito. Pais e responsáveis pagam R$ 10.