Feira Literária de Andaraí homenageia Paulo Freire

Feira Literária de Andaraí (Flian) homenageia Paulo Freire

Daniel Munduruku, Maviael Melo e Antônio Risério estão entre os convidados

A leitura faz andar o mundo. É com esse mote que acontece a 2ª edição da Feira Literária de Andaraí (Flian), com programação gratuita direto da cidade da Chapada Diamantina para o mundo virtual. Com homenagem ao educador e filósofo Paulo Freire (1921-1997) no ano de seu centenário, o evento convida nomes como Daniel Munduruku, Maviael Melo, Antônio Risério e Sérgio Siqueira.

Ao todo, a Flian conta com nove mesas temáticas, lançamentos de livros envolvendo dez autores e dois organizadores de coletâneas, três oficinas criativas e três saraus. Além disso, o evento reúne espetáculos teatrais, exposição e shows como o da cantora Mariene de Castro. A programação inclui, ainda, a Flianinha que é dedicada ao público infantil e oferece contação de histórias e canções.

Nome à frente da Fliquinha, braço infantojuvenil da Flica, a jornalista Mira Silva é a curadora da Flian. “É a primeira vez que assino a curadoria de uma festa literária para adultos e quando recebi o convite foi desafiador, mas fiquei muito feliz”, conta Mira. Com uma trajetória de ausência de livros e de estímulo à leitura na família, Mira celebra o homenageado desta edição.

“Essa é a realidade de muitas famílias brasileiras, infelizmente, principalmente no Norte e Nordeste do país, regiões desfavorecidas socialmente. Comigo não foi diferente. Então estar hoje assinando uma feira literária que homenageia a pessoa que pensou o acesso à educação para todos é maravilhoso. É contribuir com a construção de sujeitos críticos e conscientes de seu lugar no espaço e no mundo”, comemora.

As mesas da Flian foram pensadas com o objetivo de trazer pessoas que, mesmo que não conhecessem o pensamento de Paulo Freire e não trabalhasse o autor em suas obras, dialogassem com seu trabalho. “Pensei em autores com esse compromisso de fazer refletir a sociedade, pessoas com uma escrita crítica e com toda pluralidade e diversidade”, explica a curadora.

O tripé identidade, territorialidade e diversidade cultural dá base ao evento cujo tema “diz muito sobre o livro, a leitura e a memória”, acrescenta o coordenador e idealizador da Flian, Emilio Tapioca. “Não somos ninguém se não podemos ler”, reforça. “Queremos romper com barreiras, conquistar novos horizontes e fazer da leitura um hábito mais do que necessário. Na Era Digital, as pessoas precisam entender melhor o prazer de abrir um livro e percorrer páginas”, defende.

Serviço

O quê: Feira Literária de Andaraí (Flian)

Quando: De quinta-feira (25) a domingo (28)

Onde: YouTube da Flian e da TV Uneb

Gratuito

Programação completa: www.flian.com.br