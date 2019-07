Feira Literária de Mucugê acontece em agosto com homenagem a Castro Alves

O poeta baiano Castro Alves será o grande homenageado da 3ª edição da Feira Literária de Mucugê (Fligê), que será realizada de 15 de 18 agosto, no município da Chapada Diamantina. Entre os convidados já confirmados para o evento estão Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti 2018; Jarid Arraes, uma das mais jovens escritoras da literatura brasileira contemporânea; Aleilton Fonseca, poeta, romancista e ensaísta, e Noemi Jaffe, autora, professora e crítica literária.

A solenidade de abertura será realizada, às 20h, no dia 15, no Centro Cultural de Mucugê, com a conferência Castro Alves: o filho da terra em imagens afrofuturistas, comandada pelo dramaturgo e estudioso da obra do poeta Edvard Passos. Às 22h, acontece o Sarau do Poeta, com a participação do ator Jackson e dos músicos Sidney Argolo (percussão), Joaquim Carvalho (violão e voz) e Dinho Sant’Ana (violino e bandolim).

Veja a programação das Mesas de Conversa:



16 DE AGOSTO - SEXTA

10h30 – Mesa de Conversa I – Afrofuturismo: o devir negro e a literatura

Quais interpretações sobre as diásporas africanas podem nos ajudar a reconciliar a história de nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, fornecer ferramentas para a construção de novos futuros, de futuros possíveis para outras utopias afrocentradas e poéticas?

Jamille Borges | Wesley Correia | Zulu Araújo (mediação)

Sessão de autógrafo com os escritores

14h – Mesa de conversa II – Quem escreve e se afeta em Castro Alves

Castro Alves como mote da palavra e personagem para a produção literária baiana nos gêneros romance, poesia e teatro. A partir de fatos biográficos, apresenta-se a convivência na sociedade do século XIX, a dimensão performer e a infância da Castro Alves.

Saulo Dourado | Edvard Passos | Adelice Souza | Sérgio Farias (mediação)

Sessão de autógrafo com os escritores

17 DE AGOSTO - SÁBADO

10h30 – Mesa de conversa III – Ânimo de invenção e tradição literária

Duas gerações de escritores baianos compõem personagens em itinerâncias errantes, imagens de infância, êxodo, escravidão e vários sertões como ponto de convergência para a narrativa literária.

Aleilton Fonseca | Itamar Vieira Júnior | Carlos Ribeiro (mediação)

Sessão de autógrafos com os escritores

14h – Mesa de conversa IV – O que ainda estamos sonhando?

Gramáticas poéticas da linguagem em escrita de exílios, memórias e reinvenção da palavra.

Noemi Jaffe | Sarah Rebeca Kersley | Rita Queiroz (mediação)

Sessão de autógrafos com as escritoras

18 DE AGOSTO - DOMINGO

10h – Mesa de Conversa V – Matérias de escrita: mistério, ficção e encantamentos

Mitos, seres, coisas, lugares como mobilizadores de invenção e criação literária.

Breno Fernandes | Franklin Carvalho | Rosana Patrício (mediação)

Sessão de autógrafos com os escritores

14h – Mesa de Conversa VI – Na ContraCorrente: Arquibancadas e curtidas da palavra

Quais efemeridades e asperezas compõem o imaginário poético nas paisagens periféricas e urbanas? Encontro de escritoras que adotam medidas e suportes distintos para a produção e circulação da poesia.

Meimei Bastos | Deisiane Barbosa | Camila Moreno (mediação)

Sessão de autógrafo com as escritoras