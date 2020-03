Feira Literária de Mucugê divulga datas e o tema de 2020

Um dos principais acontecimentos literários da Bahia, a Feira Literária de Mucugê (Fligê) anunciou nesta segunda-feira (9) as datas da programação em 2020. O evento, que está em sua 5ª edição, acontecerá entre os dias 13 e 16 de agosto em Mucugê (a 469 km de Salvador), na Chapada Diamantina.

O anúncio foi feito via redes sociais, onde também foi divulgado o tema deste ano: Literatura e Ancestralidades. “Matéria que compõe a obra literária, a ancestralidade se reverbera do veio da terra, da matriz corporal, dos saberes que se produzem e se articulam por meio de místicas e espiritualidades, pelas oralidades e visualidades em disposição espaciais e temporais”, diz a nota, no Instagram.

Em 2016, na primeira edição da Fligê, a temática central foi ‘Levaram o Ouro e nos deixaram tudo… Deixaram-nos as palavras’, como registro da memória e da escrita nas lavras diamantinas. Já em 2017, o tema foi ‘Somos Paisagens dos Sertões em Rotas de Composições’. Em 2018, foi a vez do tema ‘Literatura e Resistência – A vida nos rastros da palavra’, enquanto que em 2019 a temática escolhida foi ‘Sê livre… és gigante’.

Flipelô

Além da Fligê, a Bahia conta com outras feiras e festas literárias, como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que divulgou sua programação há uma semana. A quarta edição da Flipelô vai acontecer entre os dias 12 e 16 de agosto, no Pelourinho, em Salvador.

A produção do evento ainda não tornou público qual será o escritor homenageado no evento. “Em breve divulgaremos o escritor homenageado, mas até lá, os 20 primeiros seguidores que acertarem quem será, ganharão a caneta do evento. Começando em 3,2,1...”, escreveu, em uma postagem no Instagram. Nos comentários, os internautas já começaram a chutar nomes como Ariano Suassuna, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa.