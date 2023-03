Feira Março Mulher vai oferecer até 5,5 mil atendimentos de saúde por dia

Até este sábado (11), mulheres de toda a Bahia podem buscar, gratuitamente, diversos serviços de saúde e cidadania na Feira Março Mulher, com sede na Arena Fonte Nova, em Salvador. Realizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a iniciativa oferece atendimentos das 8h às 17h, no estacionamento externo do estádio.

No entanto, devido à grande procura logo no primeiro dia (8) — que resultou numa enorme fila —, os atendimentos começaram mais cedo, às 7h. Às 8h40, não havia mais fila. Por outro lado, também já tinham se esgotado as senhas para algumas das quase 20 especialidades de saúde disponíveis.

“A exemplo do [exame] preventivo, a demanda, hoje, foi superior à que a gente tinha se programado, e acabaram as senhas, igualmente às de cirurgias eletivas”, informou o coordenador Edvaldo Gomes. Ainda de acordo com ele, a expectativa é que haja entre 5,2 mil e 5,5 mil atendimentos por dia, ou seja, pelo menos 21 mil ao todo.

Para garantir o seu, a estudante Milena Ribeiro, de 25 anos, chegou ao local ainda de madrugada, às 4h. “Eu tava lá em cima, na estação [de metrô] Campo da Pólvora”, relatou a jovem, que mora no bairro do Imbuí. “Já consegui fazer um monte de exame que eu tava precisando. Aí, só faltam mais dois”, comemorou ela, que precisava dos exames para fazer uma cirurgia cardiovascular.

Moradora de Fazenda Grande do Retiro, Andreia Gonzaga, 40, aproveitou não só o atendimento de saúde como também o de cidadania — por meio do qual pôde emitir uma nova carteira de identidade. “Estou conseguindo fazer tudo, graças a Deus”, celebrou a vendedora.

Caravanas

Fora a fila quilométrica, a lavradora Elisete Pereira, 47, teve que percorrer 350 quilômetros de Filadélfia, no centro-norte da Bahia, até Salvador. Mesmo assim, segundo ela, todo o esforço valeu a pena. “Eu vim fazer exame de vista. […] Agora, é só pegar o óculos, dia 15 de maio”, contou Elisete, que precisava do atendimento desde outubro.

No caso da aposentada Almira da Silva, 68, a expectativa era ainda maior, visto que ela já deveria ter feito uma cirurgia de vesícula há, no mínimo, dois anos. “Eu ‘me bati’ muito em Água Fria pra fazer. Estão com seis meses esses exames, já quase vencendo”, desabafou.

Presente na abertura do evento, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que as ações dedicadas ao público feminino não se encerram no Dia Internacional da Mulher, e sim continuam ao longo do mês. “Nós estamos em uma campanha: primeiro, para que as mulheres possam cuidar da saúde; segundo, para a gente compartilhar com o poder público municipal a nossa responsabilidade”, afirmou Jerônimo.

Especialidades

A Feira Março Mulher oferece consultas em, aproximadamente, 20 especialidades, como mastologia e ginecologia, além de contar com cirurgião-geral, para o encaminhamento de cirurgias eletivas de histerectomia, vesícula e hérnias umbilical, epigástrica e inguinal.

Há, também, consultas e exames oftalmológicos, com distribuição de óculos para o público a partir de 7 anos; rastreamento para cirurgia de catarata de mulheres acima de 60 anos; e capsulotomia por Yag Laser, um tipo de procedimento que remove opacidades da cápsula posterior do cristalino.

Entre os quase 10 serviços de cidadania oferecidos, estão a emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade; inscrição no CPF; e emissão de antecedentes criminais. Somam-se à lista, ainda, os atendimentos para orientações profissional e jurídica, entre outros.