Feira: motorista é preso com maconha escondida no cilindro de gás do carro

Um homem foi preso com 20,6 kg de maconha escondidos dentro do cilindro de gás do carro na BR-116, na altura de Feira de Santana, nesta sexta-feira (11).

O flagrante foi feito por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que faziam fiscalização no local e resolveram abordar um carro suspeito. O motorista ficou muito nervoso ao ser parado, o que deixou os agentes mais desconfiados.

Na revista, os policiais notaram que o cilindro de gás não funcionava e era usado apenas como disfarce. Por isso, resolveram desmontar a peça e encontraram vários tabletes de maconha - um total de 20,6 kg da droga.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia em Feira de Santana. Ele responderá por tráfico de drogas.