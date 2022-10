Feira Musical traz Braza de volta a Salvador

Olha a graviolaaaa passandoooo! Pitadas de cores, sons e sabores estão garantidas no sábado (8), com a Festa Graviola. A partir das 16h, o Trapiche Barnabé abre as portas para as novidades fresquinhas dessa festa que promete uma mistura bem brasileira regada a muita música, moda e culinária com aquele gostinho de festa de largo que Salvador tem como nenhum outro lugar. Os ingressos custam R$70 e estão à venda no Ticket Maker.

A gravi vai bater com as apresentações de Diggo, Nêssa, GravNave, Dj Pureza, Gabi da Oxe e da banda Braza, que retorna à capital baiana após quase 3 anos.

Inspirada nas feiras livres, a Graviola aposta na valorização das identidades brasileiras misturando MPB, paggotrap, reggae/raga, rap, axé e toda sonoridade que finque raízes em nossas terras com aquele tempero especial da cultura local.

Além da música, a estética da Festa Graviola amadurece a partir de referências da cultura popular brasileira e em reverência à Tropicália, movimento político e artístico de forte impacto na cena musical e cultural do país nos anos 70.

Com ares de mercado a céu aberto, a Graviola contará com expositores de artesanato, roupas, acessórios e uma grande variedade de bebidas e comidas de rua como pastel, churrasquinho, caldo de cana, picolé de coxinha, capelinha e gengibrinho com opções que atendem também ao público vegano.

Para quem gosta de uma cervejinha gelada, a Spaten já é presença confirmada na gravi!