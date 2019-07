Feira no Parque da Cidade celebrará diversidade cultural mundial

O Parque da Cidade sediará, no dia 10 de agosto, a partir das 19h, a 5ª edição do Global Village. O evento é internacional e multicultural, e tem como objetivo conectar os baianos às diferentes culturas ao redor do mundo.

Para isso, o projeto reunirá intercambistas de 21 países, que mostrarão as comidas e bebidas típicas, curiosidades e costumes de suas nações. Além disso, haverá uma estrutura com área para alimentação, espaço lúdico, interação e um palco, que contará com apresentações de música e dança.

"O Global Village também é uma forma descontraída de chamar atenção da sociedade local para as organizações onde os intercambistas trabalham, além de dar espaços para os estudantes mostrarem mais sobre sua cultura”, falou Luiza Augusta, uma das organizadoras do evento.

O projeto é Idealizado pela AIESEC, maior organização gerida por jovens do mundo e parceira da Organização das Nações Unidas (ONU), e tem parceria da Prefeitura de Salvador, Unijorge e Minds English School.

Serviço:

O que: Global Village Salvador, evento multicultural com intercambistas de diversos países

Onde: Parque da Cidade

Quando: 10 de agosto, de 09 às 17h

Quanto: 1kg de alimento