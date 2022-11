Feira no Pelourinho celebra dia nacional do empreendedorismo feminino

Para celebrar o Dia Nacional do Empreendedorismo Femino, a Feira Expo Mulher reuniu cerca de 50 empreendedoras, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, para expor seus produtos no segmento de estética, vestuário e artesanato entre as 11h e 18h deste sábado (19).

Estreando sua primeira edição, está aliada a plataforma digital Compre Delas - criada pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), no Agosto Lilás - para juntas, fortalecerem a autonomia das mulheres e promover alternativas que a retirem de possíveis ciclos de violência.

Para a artesã de acessórios, Silvi Elen Braga, 31 anos, o empreendedorismo chegou como uma alternativa para complementar a renda depois de concluir a faculdade. A ideia partiu da sua mãe, que também faz artesanato. Três anos depois, o trabalho se transformou na marca Preta Sá, que estampa seu estande na feira.

"Aqui a gente consegue ter contato com outras mulheres que empreendem, conhecer os produtos delas e nos fortalecer. Além, claro, de toda a visibilidade que recebemos", contou Suyellen, que também teve duas de suas criações usadas por modelos da passarela do Afro Fashion Day.

Assim como ela, outras 10 expositoras da Expo Mulher divulgaram seus produtos no evento de moda do Jornal CORREIO, que ocorre neste sábado (19), no Terreiro de Jesus. Além da exposição de produtos, a feira também contou com atrações artísticas e culturais, a exemplo da apresentação d’A Mulherada, banda de percussão feminina que tem como diferencial a luta pelos direitos da mulher.

Na plateia, a cenografista Janete Sousa, 42 anos, acompanhava encantada o ritmo dado aos instrumentos. "São eventos como esses que a gente não pode deixar de prestigiar, que falam da nossa cultura e buscam empoderar mulheres. Está muito bonito de ver", comentou a visitante.

“A Expo Mulher traz uma importância significativa quando a gente pensa no fomento ao empreendedorismo feminino, pois são mulheres que estão sempre comercializando os seus produtos, os seus ofícios e, com isso, gerando renda para as suas famílias. A intenção é de que outras edições sejam realizadas nos próximos anos”, afirma a secretária da SPMJ, Fernanda Lordêlo.

Feira de Empreendedorismo Feminino (Foto: Arisson Marinho)