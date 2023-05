Feira: radar flagra condutor de BMW trafegando veículo a 197km/h

O condutor de um veículo modelo BMW foi flagrado trafegando a uma velocidade de 197 Km/h, em um trecho cujo limite máximo é de 110 Km/h. O flagrante foi registrado no último domingo (14), na BR 116, nas imediações de Feira de Santana. A essa velocidade, o motorista será autuado por dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%, que é uma multa gravíssima, com sete pontos na CNH, além do valor de R$ 880,41 e a suspensão imediata do direito de dirigir, conforme o artigo 218 do CTB.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF0 considerou a conduta irresponsável e imprudente e ressaltou que, quando o condutor de um veículo excede o limite indicado para via, ocorre o aumento do tempo necessário para frear, assim como eleva as chances de perder o controle da direção, ampliando os riscos de gerar acidentes, pois limita a capacidade de se antecipar aos perigos da via.

Em nota, a corporação informou que, para coibir o excesso de velocidade, equipes da PRF estão operando os aparelhos portáteis de medição de velocidade e autuando os motoristas que insistem em trafegar fora do limite permitido, pois a pressa pode matar e o nosso objetivo principal é preservar vidas. "Nossos policiais fiscalizam, mas você motorista também tem que fazer sua parte, pois queremos que todos cheguem com vida e em paz ao seu destino", acrescenta.