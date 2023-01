Feira regional de calçados Bahiacal começa neste domingo (15)

A 32ª ediçao da Bahiacal, maior feira regional de calçados do Brasil, começa neste domingo (15) e segue até terça-feira (17), no Centro de Convenções de Salvador. Cerca de 15 mil itens de 300 marcas serão expostos, entre calçados femininos, masculinos, esportivos, infantis, além de bolsas, roupas, malas, mochilas, perfumes relógios e acessórios de moda. Lojistas dos referidos setores têm entrada gratuita mediante apresentação de CNPJ do segmento. O horário de funcionamento da feira é das 8h às 20h.

Ramarim, Piccadilly, Kildare, Diadora, Beira Rio, Vizzano, Mormaii, Classe Couro, Coca-Cola, Via Marte, Chenson, Pegada, Rafitth e Dakota são algumas das marcas que estarão representadas na feira, lançando suas tendências para o Outono-Inverno 2023. Durante o evento, além de conhecer as novas coleções e fazer pedidos, os lojistas ampliam seus contatos com fornecedores e têm acesso a informações sobre gestão de loja. A previsão é de que o evento receba mais de 1,5 mil visitantes do comércio varejista de calçados da Bahia, Sergipe, Alagoas e estados vizinhos. A movimentação de negócios prevista é de R$ 60 milhões.

“A Bahiacal funciona como espaço em que os lojistas conseguem se aproximar dos fabricantes nacionais, negociar melhores preços, fazer uma comparação mais objetiva de produtos entre as marcas e fechar negócios”, comenta o presidente da Associação Baiana das Empresas de Representação de Calçados e Atividades Afins (Aberc), Ricardo Alves. Ele acrescenta que a antecipação de pedidos às fábricas é vital para os negócios, sobretudo quando isso acontece com acesso às novidades das maiores grifes do mercado brasileiro.

Ao todo, são 90 stands numa área de 6 mil metros quadrado. “A Bahiacal é o espaço ideal para os comerciantes fazerem networking com grandes especialistas do segmento, afinando e alinhando a composição do mix de suas lojas, de modo que as vendas sejam mais assertivas. Também é uma oportunidade de alinhar a gestão da loja, com as práticas mais modernas, porque a feira também tem diversos prestadores de serviços e pessoas especializadas em gestão para lojas de moda”, comenta Cláudio Mendonça, diretor da Aberc.

A Bahiacal é uma realização da Aberc, com produção e organização da Robsac Serviços. A primeira edição da feira foi realizada em 2005. De lá para cá, o evento se fortaleceu ano após ano.

Setor calçadista cresce e amplia postos de trabalho

Conforme dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), o setor entrou em crescimento no ano de 2022, acumulando entre janeiro e julho um incremento de 3% no comparativo com o mesmo período de 2021. Em pares, o crescimento projetado pela Abicalçados significa um acréscimo de até 31 milhões de pares em relação a 2021, totalizando uma produção de 823,2 milhões a 837 milhões de pares.

O cenário positivo tem reflexo na geração de emprego. Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), elaborados pela Abicalçados, entre janeiro e julho de 2022 foram criados 34,8 mil postos de trabalho no setor, que encerrou o mês sete com 301,1 mil pessoas empregadas na atividade, o melhor resultado desde abril de 2017. Em relação ao mesmo período de 2021, o setor está com estoque de empregos 18,5% maior.

Vale lembrar que o Nordeste é o maior produtor de calçados do Brasil, tendo a Bahia como um dos estados com produção expoente. Entre as regiões baianas, a produção é descentralizada, ficando domiciliada em diversos municípios como: Ipirá, Riachão do Jacuĺpe, Santo Estevão, Cruz das Almas, Conceição do Coité, Jacobina, Jequié e Rui Barbosa. As principais marcas de calçados produzidos na Bahia são: Ramarim, Freeway, Pegada, Comfortflex, Classe Couro, Dass, Maria Isabel, Beatriz, Artcouro.

Serviço:

32ª Bahiacal - Feira Regional de Calçados

Data: 15 a 17 de janeiro

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Horário: 8h às 20h

Acesso: Gratuito e exclusivo para lojistas dos segmentos expostos na feira, mediante apresentação de CNPJ do setor.

Informações: 71 98895-7708