Feira registra redução de 64% de novos casos da Covid em julho

Diferente do que era esperado após o período junino, Feira de Santana vem apresentando redução dos casos diagnosticados da Covid-19. No mês de junho foram registrados 5.798 casos, enquanto em julho – até a última quinta-feira (29) – foram 2.052, o que representa uma queda de 64%.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, o município também alcançou número recorde de recuperados em julho. Já são 4.576 pessoas que conseguiram superar a doença. Além disso, a taxa de óbito é uma das dez menores do Brasil, índice de 1,81%.

Segundo a infectologista e coordenadora do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, essa redução é resultado do avanço da vacinação contra a doença – iniciada em janeiro. Já são 257.313 pessoas que receberam a primeira dose da vacina. Entre elas, mais de 100 mil pessoas imunizadas com as duas doses necessárias. Outras 7.296 com a dose única.

“Apesar de termos motivos para comemorar, é importante destacar que as medidas sanitárias sejam mantidas. As pessoas devem continuar usando a máscara e higienizando as mãos, assim como mantendo o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou, o vírus continua circulando”, alerta a infectologista.