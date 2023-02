Feira reúne expositores com opções de look e gastronomia para o carnaval em Salvador

A Feira da Dica acontece nesse final de semana, na Barra, em Salvador. Com tema carnavalesco, essa edição pretende levar o público a entrar no clima da festa e ainda garantir o look e itens gastronômicos, e de forma gratuíta.

A programação reúne mais de 30 expositores no varandão do Rede Andrade Barra Hotel. Com vista privilegiada para o coração do carnaval, a Feira da Dica traz vestuário, acessórios, adereços, artesanato e muito mais. As opções são da moda masculina, feminino e infantil.

A entrada é gratuita e aberta ao público. O evento acontece das 09 às 18h.

Foto: Divulgação

“Além de celebrar o carnaval, estamos festejando o retorno das feiras após dois anos de pandemia. É muita coisa para comemorar e temos certeza de que as famílias vão curtir bastante nosso evento e sairão felizes com os itens que vão encontrar na Feira da Dica. Há opções para quem vai para a folia e também viajar”, comenta Adriana Malheiro, a organizadora do evento e empreendedora do ramo de acessórios (@dicamalheiro.acessorios).

Serviço:

O que: Feira da Dica – edição Carnaval

Onde: Varandão do Rede Andrade Barra Hotel

Quando: Dias 04 e 05 de fevereiro (sábado e domingo), das 9h às 18h.

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Programação: Expositores com opções de shorts, camisas, batas, roupas de praia, acessórios, adereços, gastronomia e muito mais.