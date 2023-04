Feira Vegana e Bazar dos Bazares acontecem no Parque da Cidade

Feira Vegana é realizada neste fim de semana no Parque da Cidade

Nesta edição, os expositores veganos vão compartilhar o espaço com o Bazar dos Bazares, que também participará no sábado e domingo com a venda de produtos sustentáveis das 10h às 17h.

A programação cultural inclui música ao vivo, yoga e oficina de dança. Além das atrações, empreendedores veganos de diversos segmentos e o Gatil Irmã Francisca vão marcar presença no Parque da Cidade durante os dois dias de feira.

Programação cultural

SÁBADO, 15 de abril

11h: oficina de Dança Cigana com Maíra Brum

14h: show com Janis Dominique

15h: “Acordando o Corpo com Oaiana”

15h30: show com Ângela e Duarte Velloso

DOMINGO, 16 de abril

10h: Yoga com Fabrício Gore

11h: oficina de Dança para mães e filhos com Maíra Brum

14h: show "Cheio de 9h"

15h30: show com Ângela e Duarte Velloso

16h30: movimento de Alma com Maíra Brum