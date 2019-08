Feira vegana movimenta dia dos pais no Passeio Público

Oficina de dança, música ao vivo, yoga ao ar livre, exibição de filme, palhaçaria e adoção de animais fazem parte da programação da Feira Vegana Salvador, que acontece sábado (10) e domingo (11), das 11h às 17h, no Passeio Público, Campo Grande. O evento gratuito é uma opção de lazer para desfrutar com a família no final de semana dedicado aos pais.

O bem-estar é o que guia as atividades, então quem gosta do tema terá a oportunidade, por exemplo, de assistir ao filme Cowspiracy e acompanhar um debate sobre sustentabilidade e qualidade de vida humana. Além disso, homens e mulheres que curtem movimentar o corpo poderão participar da oficina de danças circulares com a pedagoga e mestra em desenvolvimento humano Dulce Moreira Sampaio.

Serviço

O quê: Feira Vegana Salvador

Onde: Passeio Público (Campo Grande)

Quando: Sábado, 10 e domingo, 11. Das 11h às 17h

Entrada gratuita