Feira Vegana traz clima de São João ao Parque da Cidade neste fim de semana

O São João é uma das festas mais amadas pelos baianos e esse clima junino poderá ser sentido na Feira Vegana que será realizada neste fim de semana, dias 17 e 18 de junho, no Parque da Cidade, em Salvador, das 11h às 17h. O evento tem entrada gratuita e inclui uma programação diversificada com aulão de forró, yoga, oficinas e muita música ao vivo.

Além das atrações, empreendedores veganos de diversos segmentos e o Gatil Irmã Francisca vão marcar presença durante os dois dias de feira. Entre os participantes desta edição estão: Bast Store, Cosméticos com Vida, 7 Sementes, Casa Aberta, Dermo Extratus, Maria Rica, (Re)Cuide-Se, Saravá Sustentável, Masala, Veganas Baianas, Bhakti, Amana, Rosas do Dendê, Natureza & Estilo, Talo, entre outros.

Nesta edição, os expositores veganos vão compartilhar o espaço com o Bazar dos Bazares, que também participará no sábado e domingo com a venda de produtos sustentáveis das 10h às 17h.

Ponto de coleta de materiais recicláveis

Em parceria com a startup Ciclick, a Feira Vegana Salvador terá ponto de coleta de materiais recicláveis. Os resíduos entregues serão revertidos em benefícios para serem usados na rede de parceiros da Ciclik. Os materiais aceitos para coleta são: papel, papelão, plástico, vidro, metal e eletrônico. A coleta estará disponível nos dois dias da Feira Vegana, das 11h às 17h.

Programação cultural (Feira Vegana e Bazar dos Bazares)

SÁBADO, 17 de junho

13h30: show Duo Violeta com Teu Soares e Rafael Freitas

14h: Oficina de Kokedama Plantio

15h: Prática Acordando o Corpo com Oaiana

15h30: show com Angela e Duarte Velloso

DOMINGO, 18 de junho

10h: yoga com Fabrício Gore

12h30: aulão de forró gratuito com “Forró 4º andar”

13h30: forró com Bicho Grilo

15h: Prática OM Chanting Yoga

15h30: show com Angela e Duarte Velloso