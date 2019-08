Feira voltada para literatura infantil tem 2ª edição em Salvador

A Festa Literária do Kurumi (Flik) terá sua segunda edição no sábado (31), das 9h às 17h. O evento reúne escritores, ilustradores e pesquisadores de literatura infantil e vai discutir a importância da literatura compartilhada para formação da criança leitora.

Mabel Velloso é uma das escritoras que estarão no evento. Professora desde 1953, sempre buscou juntar às aulas arte e educação. Publicou vários livros de poemas, biografias e contos infantis. Atualmente, dá aula na Faculdade da Felicidade para um grupo de pessoas de terceira idade.

As autoras convidadas incluem ainda Emília Nuñez, que atua no mercado editorial desde 2016, quando lançou seu primeiro livro, o best seller "A menina da cabeça quadrada". Atualmente ela tem 11 livros publicados. Também participa do evento Ana Fátima, formada em Letras Vernáculas e mestra em crítica cultural pela Uneb, que tem poemas publicados no site da Fundação Palmares (2010); Projeto Escritoras da Bahia (2015) e Projeto Pé de Poesia (Salvador, 2016).

A escritora, publicitária e jornalista Renata Fernandes também estará na Flik. Ela é conhecida pelo projeto literário "Encontro com o autor e suas histórias", que realiza em escolas de Salvador ao longo do ano. Dedicada a escrever para crianças e adolescentes, lançou 9 livros infantis e criou o projeto literário citado acima com objetivo de apresentar pessoalmente seus livros nas escolas de uma maneira lúdica. Ela tem parcerias com mais de 70 escolas em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo, entre outras cidades. Em 2016, ela abriu sua editora, a Letra A, que mantém parceria com empresas como a Livraria Cultura e a Leiturinha.

A Feira Literária acontecerá ao longo de todo o dia e a casa estará aberta ao público. Além de contações de histórias o evento terá espaços reservados à leitura e um estande que comercializará livros de diversos autores e editoras. A curadoria desses livros foi feita por Emília Nuñez, que estará disponível para apresentar as obras escolhidas e conversar sobre quais os critérios importantes de serem considerados no momento da escolha de um livro infantil.

Contação de histórias

Ana Fátima – contará a história “As tranças de minha mãe”. O livro apresenta a visão do personagem Akin sobre a beleza e carinho que o cabelo de sua mãe representa para ele, configurando momentos de fantasia e admiração por sua ancestralidade negra.

Emília Nuñez - contará os livros da coleção "A TURMA DA JAQUINHA" que abordam temas da primeira infância como mordidas, desfralde e calma.

Renata Fernandes – contará a história “Só o sabiá sabia onde o sapato subia”. Esta é uma narrativa poética sobre as aventuras de um sapato que vai em busca das suas coragens. Uma deliciosa aventura sobre autoconhecimento com uma pitada de humor através de um delicioso jogo de trava-línguas para encantar os pequenos leitores.

Lançamento do livro “Farol”:

Mabel Velloso – "Uma reverência aos professores. O novo livro de Mabel Velloso, que será lançado na II FLIK, faz uma homenagem aos educadores. Farol é uma história poética, que emociona a todas as idades. Nela um pai brinca com os filhos de “o que você vai ser quando crescer” e acaba se surpreendendo com a resposta da filha. Com um final emocionante o livro encanta a criança e passa uma mensagem positiva. Farol é um livro infantil que homenageia o professor, numa história cheia de delicadeza, encantamento e descobertas”.



Informações

Feira Literária aberta ao público.

Endereço: Rua Agnelo Brito, 23, Garibaldi/Federação.

Telefones para contato: 71 3018-9255 / 99943-6782