Feirão oferece desconto de até 99% para quem quer limpar o nome

Vai até o dia 5 de dezembro o Feirão Limpa Nome, organizado pela Serasa, que vai permitir que a população renegocie as dívidas com mais de 267 credores, com ofertas que podem chegar a 99% de desconto. Segundo dados da empresa, a Bahia tem mais de 4,3 milhões pessoas inadimplentes, 1,2 milhão só em Salvador.

Esse ano, a edição traz algumas novidades, incluindo a possibilidade de pagamento via Pix, e a baixa da negativação em até 24h. O Extrato Serasa é outra funcionalidade ofertada, permitindo consultar gratuitamente se há pendências no CPF do usuário.

A gerente da Serasa Aline Maciel avalia que essa é a possibilidade do consumidor encerrar o ano com o nome limpo. “Temos muitas novidades nesta edição, antes os consumidores esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento. Além disso, sabemos como o Pix foi bem recebido pela população. O número recorde de parceiros e de ofertas e a proximidade do 13º salário vão ajudar os brasileiros a quitar dívidas e começar o novo ano com nome limpo e crédito no mercado”, afirma.

A Bahia tem mais de 4,3 milhões que estão devendo, com o segmento bancos e cartões representanod a maior parte das dívidas, com 30,52%. Em seguida aparecem contas básicas, com 22,18%, e o varejo, com 18,46%.

Serviço

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· Ligação gratuita 0800 591 1222

· WhatsApp 11 99575–2096

Como negociar pelo app da Serasa? Confira o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso opte pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.