Feirão Serasa Limpa Nome tem 100 milhões de ofertas por até R$ 100

Na Semana do Consumidor, o Feirão Serasa Limpa Nome aumentou o número de empresas e disponibiliza 100 milhões de ofertas por até R$ 100. A ação vai até 31 de março e oferece descontos e benefícios que estimulam e facilitam o pagamento de dívidas e possibilitam diminuir o contingente de 70 milhões de brasileiros em inadimplência.

Entre os novos parceiros estão diversos segmentos como supermercados, meios de pagamento, seguradoras, aluguel de carros, empreendimentos imobiliários, turismo, empresa de colchões, entre outras. Além dos parceiros tradicionais como bancos, securitizadoras (empresas que compram dívidas), financeiras, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros.



Sucesso no ano passado, o pagamento via Pix e a baixa da negativação instantânea (nome limpo na hora) estão sendo oferecidos novamente, agora por um número maior de empresas participantes. Segundo Aline Maciel, Gerente do Serasa Limpa Nome, essa funcionalidade se mostrou um grande atrativo para os consumidores que antes tinham de aguardar até cinco dias úteis para limparem o nome após o pagamento.

Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa.