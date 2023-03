Feirão terá 3 mil imóveis com ofertas a partir de R$ 155 mil

Quem interesse em comprar um imóvel pode aproveitar o fim de semana para garantir o seu, durante o 7º Feirão de Imóveis. O evento começa nessa sexta-feira (17) e vai até domingo (19), no estacionamento L1 do Shopping da Bahia.

Mais de três mil imóveis serão apresentados na ocasião, com valores a partir de R$155.900, em Salvador e áreas como Região Metropolitana e Linha Verde. O evento terá empreendimentos de incorporadoras como 3i, MRV, Gráfico, Concreta, Sertenge, Direcional, Kubo e Tenda, em imóveis que apresentam variedade de preços, localizações e tamanhos, com boa parte dos condomínios com academia, quadras de esporte, bicicletário, pet place, guaritas de identificação e requisitos de sustentabilidade.

O público que for ao evento vai contar com condições como entradas bem reduzidas e parcelada, descontos significativos, vouchers de brindes para usar na aquisição do imóvel e disponibilidade de expositores, para barganhas com automóveis. Além disso, representantes da Caixa Econômica estarão no local, dando orientações sobre documentação e simulando financiamentos e cálculos de limites de crédito.

“Feirão é o evento onde se pode conhecer, com conforto e segurança, uma extraordinária oferta de imóveis tanto em termos de variedade de localização, quanto no tocante a tipos de empreendimentos. Negociamos com as incorporadoras participantes um mega desconto a ser praticado unicamente no Feirão”, afirma Roberto Sacramento é CEO da ROBSAC Serviços, empresa à frente da realização do Feirão. A expectativa é que essa edição projete um valor de negócios de R$ 45 milhões, com a venda de 250 unidades.



Conheça os empreendimentos que estarão à venda no Feirão:

Ancoratto Jaguaribe

Onde: Jaguaribe, Salvador

Estrutura: 2 e 3 quartos

Valor: a partir de R$575.063,74

Entrega: Junho 2025



Bosque Salvador Norte

Onde: Joaquim Ferreira, bairro Jardim das Margaridas

Estrutura: 1 e 2/4 (entre 38,54m² a 38,73m²), Vagas privativas e soltas, portaria 24 horas com portão duplo de segurança, Play Baby, área fitness externo, Playkids, quadra de esportes coberta, salão de festas com churrasqueira, espaço gourmet, espaço Teen, espaço Sport Bar, churrasqueira Gourmet, praça de jogos, piquenique, bicicletário, espaço Saúde, brinquedoteca, oficina, horta/pomar.

Valor: a partir de R$205.000,00

Entrega: previsão de conclusão em janeiro de 2025



Conquista Litoral Norte

Onde: Abrantes - Camaçari

Estrutura: 1 e 2/04 com lazer completo

Valor: R$165.350,00

Entrega: Abril/2024



Conquista Salvador

Onde: Valéria, Salvador

Estrutura: 1 e 2/04 com Segurança e lazer completo

Valor: R$161.500,00

Entrega: Junho/ 2006



Gran Reserva Alto do Imbuí

Onde: Imbuí, Salvador

Estrutura: 2 quartos com suíte, condomínio clube completo

Valor: a partir de R$389.210,07

Entrega: Pronto para morar



Hype Concept Home

Onde: Caminho das Árvores, Salvador

Estrutura: 1 quarto premium

Valor: a partir de R$530.162,72

Entrega: Pronto para morar



Imbuí Prime

Onde: Doron, na antiga UNIME paralela

Estrutura: Portaria 24 hrs com portão duplo de segurança, área fitness externo, playground kids, playground baby, churrasqueira gourmet, churrasqueira, praça de jogos, horta/pomar, salão de festa coworking, redário, bicicletário, vagas de moto, pergolado, piquenique, pet place, praça de conveniência.

Valor: a partir de R$209.000,00

Entrega: previsão de conclusão da obra em janeiro de 2024



Joy Paralela

Onde: Itapuã

Estrutura: 2/4 com 56,41m e 3/4 com 67,77 m. Com espaço gourmet, academia, salão de festas, Miniquadra, salão de jogos, brinquedoteca com acesso ao parque infantil, Bicicletário com Bicicletas Compartilhadas

Valor: a partir de R$297 mil

Entrega:Pronto para morar



Residencial BERLIM

Onde: Rua Dourado - Parque nascente do Rio Capivara, Camaçari

Estrutura: 1 quarto ( PNE ) de 39,03 metros quadrados. 2 quartos 39,03 metros quadrados. Portaria, praça de jogos, playground, fitness externo, salão de festas com churrasqueira, churrasqueira gourmet, horta/pomar, bicicletários, quadra.

Valor: a partir de R$155.900,00

Entrega: previsão de conclusão da obra em março de 2024



Residencial Reserva Piatã

Onde: Rua Pasqualete, Piatã

Estrutura: 2 quartos, Portaria 24 hrs com portão duplo de segurança, área fitness externo, playground, churrasqueira gourmet, horta/pomar, salão de festa com churrasqueira, redário, bicicletário, piquenique, praça de jogos

Valor: a partir de R$209.000,00

Entrega: previsão de conclusão da obra em junho de 2023



Roof Recreio

Onde: Lauro de Freitas, Recreio de Ipitanga

Estrutura: 2/4 com suíte, 2/4 sem suíte e opção de garden, academia, piscina, parque infantil, bicicletário e pet place

Valor: A partir de R$ 192.984,00

Entrega: 15 meses



Solar Vista Mar

Onde: Estrada da Iasa, Pirajá

Estrutura: Apartamentos de 2 quartos com varanda. Área de lazer completa com piscina adulto e infantil, pet place, playground, churrasqueira gourmet, painel de energia fotovoltaica, vaga de garagem

Valor: a partir de R$230.990,00

Entrega: 31/10/2024



Solar Reserva do Sol

Onde: Rua Genaro de Carvalho, São Marcos ( No antigo terreno do Golf Clube)

Estrutura: apartamentos de 2 quartos, área de lazer completa com: Pet place, playground e churrasqueira gourmet. Garagem Rotativa

Valor: a partir de R$210.990,00

Entrega: 31/07/2025



Seletto Salvador Norte

Onde: Rua Panorama, Jardim das Margaridas

Estrutura: Dois quartos com 44,02 m², dois quartos com Garden Privativo com até 72 m² (apartamentos térreos com área privativa descoberta) e um quarto com 33,68 m². Área de lazer com piscina adulto e infantil, quiosque gourmet, salão de festas e parque infantil, praça de jogos, bicicletário e área verde com pomar, quadra de esportes e espaço reservado para demais atividades como Crossfit, Funcional, Vôlei e Beach Tênis.

Valor: Os apartamentos de 2 quartos são a partir de R$185 mil, com todas as facilidades do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Entrega: dez/2024 a primeira fase



Solar Reserva do Mar

Onde: Rua Genaro de Carvalho, São Marcos ( No antigo terreno do Golf Clube)

Estrutura: apartamentos de 2 quartos, área de lazer completa com: Piscina adulto e infantil, pet place, playground, churrasqueira gourmet. Garagem Rotativa

Valor: a partir de R$221.990,00

Entrega: 28/2/2026



Top Club Residencial

Onde: Rua Castro Alves, lote 03, Pirajá

Estrutura: sala, varanda, cozinha/área de serviço e dois quartos, sendo uma suíte. Área de lazer composta de Quiosque, Piscinas Infantil e Adulto com Deck, Quadra de Esportes, Brinquedoteca, Parque Infantil, Academia, Espaço Grill, Salão de Festas e bicicletário.

Valor: Preços Variando de R$253.000,00 a R$285.000,00

Entrega: 30/11/2023



Vog Reserva Imperiale

Onde: Abrantes

Estrutura: 1 e 2 quartos com suíte, condomínio clube completo

Valor: R$199.460,23

Entrega: Pronto para morar

Serviço

7º Feirão de Imóveis

Data: 17 a 19 de março de 2023 (sexta-feira a domingo)

Local: Shopping da Bahia (estacionamento l1, piso L3, com acesso pela Riachuelo e pelo Cinema/Praça de Alimentação) Horário: Sexta-feira e Sábado – 9h às 20h Domingo – 13h às 19h Informações: 71 98895-7708 e 71 98228-4113.