'Feito pra ganhar moral', comemora Arthur Sales após marcar dois gols

O atacante Arthur Sales viveu um dia de herói na Fonte Nova. Na noite desta quinta-feira (27), o jogador saiu do banco de reservas e anotou dois gols na goleada por 4x0 sobre o Volta Redonda que garantiu o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida ele comemorou o feito.

"É uma vitória para ganhar moral, fazer a virada de chave no Brasileirão, que a gente não vinha tão bem. Acredito que essa vitória vai dar uma virada de chave para nossa equipe dar certo no Brasileiro", disse o atacante.

O Bahia fez um duelo de muita intensidade, mas desperdiçou várias chances. Só no segundo tempo os gols saíram. Além de Arthur Sales, Cauly e Vitor Jacaré também balançaram as redes.

Com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil garantida, o Bahia voltará às atenções para o Brasileirão. Nesta segunda-feira (1º), o time baiano encara o Vasco, pela 3ª rodada. A partida será no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.