Felguk anima festa em Morro de São Paulo

Quem estiver em Morro de São Paulo no dia 16 de novembro, para o Festival da Primavera, que acontece todo ano na ilha, vai poder curtir o evento Sunset Day Party, na Toca do Morcego.

Para animar a festa, a Toca do Morcego, traz uma programação que conta com o duo de música eletrônica, Felguk, agitando o público, às 16h, bem durante o Pôr do Sol da ilha.

Fegulk é um duo de música eletrônica formado por Felipe (Fel) e Gustavo (Guk). Eles foram um dos destaques da edição de 2019 do Rock in Rio e já fizeram remix oficiais das músicas de artistas como Madonna e David Guetta e dos grupos Black Eyed Peas e The Chainsmokers.

O primeiro lote de ingressos já estão à venda no local (Morro de São Paulo) e custam R$ 90.





Serviço

O quê: Sunset Day Party

Onde: Toca do Morcego (Morro de São Paulo)

Quando: Dia 16 de novembro, às 16h

Ingresso: R$ 90 (Primeiro lote)