Felipão é demitido do Palmeiras

Felipão não é mais o técnico do Palmeiras. Um dia após a derrota para o Flamengo, no Maracanã, por 3x0, o clube optou por demitir Luiz Felipe Scolari e os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli nesta segunda-feira (2).

Em má fase, o Verdão não ganha uma partida pelo campeonato desde o fim da Copa América. Desde lá, foram duas derrotas e cinco empates - um aproveitamento de apenas 23,8%. Com isso, o clube, que estava na liderança até então, acabou caindo para a quinta colocação, com 30 pontos - seis atrás do líder, Flamengo.

Apesar dos números - e da eliminação da Libertadores pelo Grêmio, na última terça-feira (27) -, a diretoria da equipe não queria demitir o treinador. Mas, com uma atuação apática diante do rubro-negro, o desgaste estava grande. Citando preocupação com os jogadores, o clube havia informado, nesta segunda-feira (2), que fecharia todos os treinos para os jornalistas e não daria detalhes da programação.

Em nota, Verdão se pronunciou sobre a saída de Luiz Felipe Scolari, destacando que "o clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018".

Essa foi a terceira passagem de Felipão pelo time. Além do Brasileirão do ano passado, ele conquistou com o Verdão a Copa do Brasil de 1998 e 2012, a Copa Mercosul de 1998, a Libertadores de 1999 e o Torneio Rio-São Paulo de 2000.