Felipe Melo dá resposta sincerona: 'Fazer amor com minha esposa'

Depois de se classificar com o Palmeiras para a final da Libertadores - que será disputada contra o Flamengo, no dia 27 de novembro -, Felipe Melo foi questionado como iria comemorar a vaga. E divertiu os apresentadores do programa F90, da ESPN Argentina, com uma resposta bem 'sincerona'.

"Agora vou jantar e depois vou fazer amor, já estava três dias fora de casa. Não são todos os dias, são 15 anos de casado, chego em casa e tenho que fazer, se não amanhã vai lá e passa", disse.

A resposta arrancou risos dos comentaristas presentes. O apresentador, claramente surpreso, resolveu dar corda e continuar com a brincadeira. Então, perguntou sobre o 'cronograma' de Felipe Melo: "Antes do jogo nunca [faz sexo], no dia anterior?". O volante não se esquivou.

"Não, porque estou concentrado. Agora vou comer, tomar um vinho, depois com certeza. Agora vou colocar as crianças no quarto e fazer amor", finalizou.