Felipe Melo sai em defesa de Maurício Souza: 'Homem de valor'

Após sair a notícia da demissão de Maurício Souza do Minas Tênis Clube, por conta dos comentários homofóbicos do jogador de Vôlei, o jogador Felipe Melo, do Palmeiras, saiu em defesa do atleta. O meio-campo do Palmeiras declarou que o jogador da seleção brasileira de vôlei é um "homem de valor".

"Você é um homem de valor, conte sempre comigo, Deus abençoe você e os seus!", escreveu Felipe Melo em uma publicação do central anunciando sua saída do Minas.

Contrato rescindido

Tudo começou quando Maurício compartilhou uma cena de beijo entre dois homens em uma revista em quadrinhos. Na imagem, aparece Joe Kent, o novo Superman, que agora é bissexual. O jogador de vôlei comentou, no Instagram. "'Ah, é só um desenho, não é nada demais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar".

O Minas tentou inicialmente manter o jogador, que é campeão olímpico pela seleção, mas após forte pressão de torcedores, patrocinadores e atletas, além de um pedido de desculpas considerado insuficiente por parte de Maurício, demitiu o central.