Felipe Vieira exalta experiência na Série B como diferencial: 'Algo a mais'

A lateral-esquerda tem sido uma das grandes dificuldades do Vitória na temporada atual. Não à toa, o clube trouxe dois reforços para a posição, de olho na Série B do Campeonato Brasileiro.

Entre as novidades, está Felipe Vieira, um jogador que já conhece bem a Segundona - disputou três das últimas quatro edições, todas pelo Londrina. Ele ressaltou esse conhecimento como um diferencial em sua nova equipe.

"Apesar dos meus 23 anos, já tenho uma experiência muito grande na Série B, já disputei três edições. Creio que isso será um 'algo a mais' para mim, para que eu chegue dentro de campo e o torcedor do Vitória saiba para que eu vim aqui. A gente sabe o propósito do clube, que é de subir, de voltar à Série A. É para isso que eu e meus companheiros vamos entrar dentro de campo, desde a primeira rodada até a última", disse Felipe, em coletiva de apresentação, nesta segunda-feira (3).

Além dele, outro recém-chegado é Marcelo Nunes, que estava defendendo o São José. Os dois se juntam a João Lucas, que aportou na Toca do Leão no fim do ano passado. Já Guilherme Lazaroni e Vicente têm seus respectivos contratos se encerrando em abril, e não ficam no clube.

Na atual temporada, Felipe Vieira disputou 11 jogos (10 deles como titular) entre Campeonato Paranaense e Copa do Brasil. Agora, chega à Toca do Leão emprestado pelo Londrina. Ele garantiu que irá dar duro na briga pela posição, mas fez questão de elogiar os 'rivais' e companheiros.

"O que quero dizer para o torcedor é que eu chego aqui para ser um jogador que vai brigar pela posição, no dia a dia, como estou brigando. Chego para defender as cores do Vitória com todo o carinho e respeito que eu adquiri por esse clube", afirmou.

"Ainda não conheci Marcelo, mas é um garoto do bem. Assim como João também, meu Deus, é um cara excepcional, um trabalhador assim como eu. Creio que a nossa disputa vai ser - e está sendo - sadia dentro do campo, nos treinamentos, nos jogos. É assim que a gente vai disputar nossa posição. Léo [Condé] vai ver quem está melhor, e quem entrar vai defender as cores do Vitória com muito amor e respeito por essa camisa", completou.

Felipe também aproveitou para se apresentar, e falar sobre suas características. Para ele, o importante para um lateral é marcar bem, mas garantiu que também apoia com qualidade.

"Eu sou um lateral consistente defensivamente. É o que o lateral tem que ser, bom defensivamente. Sou um jogador que atua bastante no jogo apoiado. Gosto também de chegar ao ataque, em tabelas, arrastando a bola. Tenho um bom cruzamento, um bom passe, e creio que isso vai ser um ponto positivo para mim com Léo", explicou.

Apesar de confessar que prefere atuar como lateral-esquerdo, o jogador se mostrou à disposição para ser usado como ponta, caso o técnico Léo Condé precise.

"No meu início, na base, comecei como meia. Quando subi ao profissional, fui colocado na lateral-esquerda pelo treinador. Eu me adaptei bem e continuei na posição. Já fiz linha de frente, como ponta esquerda. Faço ali também, Léo pode contar comigo nessa posição. Nunca atuei como zagueiro. A posição em que eu me sinto confortável é na lateral esquerda".

Natural de Cruzeiro do Sul, no Paraná, Felipe foi revelado pelo Londrina, onde subiu ao profissional em 2017. Em 2019, foi cedido ao sub-23 do Portimonense, de Portugal. No fim do ano seguinte, chegou a ser procurado pelo Vitória, mas acabou voltando ao Tubarão em 2021. O jogador disse ter lamentado o encerramento das negociações com o Leão na época, e comemorou chegar à Toca agora em 2023.

"Se eu não me engano, há dois anos, já era para eu ter vindo para cá. Mas aconteceram algumas coisas que impediram isso. Na época, fiquei muito triste, era um desejo meu vestir essa camisa. Agradeço a Deus por ele estar realizando esse sonho, que tem tudo para que seja feliz", falou.

O jogador pode fazer sua estreia com a camisa do Vitória no primeiro jogo da equipe pela Série B. A partida será contra a Ponte Preta, no Barradão, entre os dias 14 ou 15 de abril - a data ainda será confirmada pela CBF. Para isso, o lateral garante estar bem fisicamente.

"Eu venho em uma intertemporada. Não parei desde quando acertei com o Vitória. Cheguei aqui e já treinei normalmente no primeiro dia, já vinha em uma batida de treinamentos. Creio que não será problema para mim", garantiu.

Confira outros trechos da entrevista coletiva

Início na carreira

Eu saí de casa com 11 anos, fui para uma escolinha no interior do Paraná, onde nasci. Uma cidade chamada Itaguajé. De lá, vieram muitos sonhos no meu coração, e eu pude, graças a Deus, contar com pessoas que me ajudaram. Inclusive, meu empresário, me ajudou muito. Me pegou com 14 anos e vem me ajudando muito. Ele que me levou para o Londrina, aos 17 anos, em 2015. Lá que comecei essa trajetória, onde fiz minha base, onde tive minha primeira oportunidade como profissional.

Sonho com Seleção Brasileira

É um clube de muita tradição, que revelou muitos jogadores. Principalmente, para a Seleção Brasileira, lá atrás. Isso deixa um sonho aceso. Desde menino, tenho o sonho de vestir a camisa da Seleção. Quem sabe futuramente, saindo daqui do Vitória, dando esse 'up' na minha carreira, posso pintar lá na Seleção... Quem sabe. É um sonho. Isso, aqui no Vitória, pode se concretizar.

Time pode brigar pelo acesso?

Desde o dia que eu cheguei aqui, vi que é um grupo qualificado, que vai, com certeza, brigar pelo acesso. É um grupo bom, que me abraçou muito bem. Pessoas do bem, de caráter. Isso ajuda muito em um grupo que quer chegar e conquistar o acesso. Isso vai ser muito importante para a gente.

Importância do Vitória na carreira

Para minha carreira, vai ser muito importante, como já está sendo. Coloquei na minha cabeça que, desde o primeiro dia que pisasse aqui, seria para mudar o jogador Felipe. Eu creio que vai ser um divisor de águas para minha carreira. Eu me destacando aqui, a visibilidade, para mim e para o clube, com certeza vai ser muito importante. É isso que eu tenho em mente.

Repeteco com companheiros

Já atuei com Gegê, com Dalton, lá no Londrina. Já joguei contra Léo Gamalho, sei do potencial que ele tem. Os três são jogadores que vão nos ajudar muito nessa Série B.

Reformulação dificulta o entrosamento?

Uma dificuldade a mais, não. O jogador profissional sabe que uma reformulação faz parte. Creio que, com determinação, igual a que a gente está tendo no nosso dia a dia, não vai ser problema para a gente.

O que torcida pode esperar?

Pode esperar o meu melhor. Um Felipe aguerrido, feliz. Para jogar futebol, o cara tem que estar feliz, e é assim que eu vou sempre entrar em campo. Com raça, com determinação, com respeito e amor à camisa do Vitória para conseguir esse acesso.