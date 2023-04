Feminicídio: mulher é assassinada pelo companheiro com golpes de tesoura

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (22), no bairro da Liberdade, em Salvador, por suspeita de ter assassinado a companheira com golpes de tesoura. O suspeito tem 41 anos. A vítima foi identificada Thaynara Duarte, de 36 anos. A morte foi constatada por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a Polícia Militar, policiais da 37ª CIPM foram acionados com a informação de que uma mulher estava caída ao solo, ferida por golpe de arma branca, na Ladeira de São Domingos, no bairro da Liberdade.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Não informações detalhadas sobre as circunstâncias do crime.

Autuado por feminicídio, o homem já responde pelo crime de latrocínio.