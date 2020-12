Feminino: Bahia empata com Fortaleza no 1º jogo das quartas

Na tarde deste domingo (6), o Bahia empatou por 0 a 0 com o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro Femino Série A2. O jogo aconteceu no estádio Raimundão, em Caucaia, Ceará.

O Bahia está invicto na competição, depois de se classificar em 1º lugar no grupo C e eliminar o Athletico-PR nas oitavas de final. Sem Gadú, artilheira do time na competição com 11 gols, o Bahia busca a tão sonhada vaga na elite do futebol femino brasileiro. Quem vencer a partida de volta garantirá o acesso.

O jogo está marcado para a próxima sexta-feira (11), às 15h. O Tricolor tenta mudar o local da partida de Pituaçu para a Arena Fonte Nova. Caso haja um novo empate, a classificação será disputada nos pênaltis.

Confira fotos da partida



