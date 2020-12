Feminino: Bahia encara Fortaleza hoje em jogo de ida das quartas

O primeiro passo rumo à elite do futebol feminino vai ser dado pelo Bahia. Neste domingo (6), as tricolores entram em campo diante do Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

A partida começará às 15h, no estádio Raimundão, em Caucaia, que fica a 15km da capital Fortaleza. Com 100% de aproveitamento na competição, o Bahia mantém o foco no duelo de olho em conquistar um bom resultado para o jogo da volta, em Salvador.

Se avançar às semifinais, o Esquadrão garante vaga na elite em 2021, já que os quatro primeiros colocados conquistam o acesso. Por isso, a partida tem tanta importância.

"Estamos estudando a equipe do Fortaleza, já sabemos as armas fortes que elas têm, as dificuldades também, estamos estudando para neutralizar isso. Vamos impor nosso jogo, queremos continuar 100% no campeonato para trazer esse triunfo para casa", disse a volante Vi, capitã do Bahia.

Por sinal, Vi é uma das novidades que o técnico Igor Morena tem para o duelo contra o Fortaleza. Ela está à disposição depois de ter cumprido suspensão na partida contra o Athletico-PR.

Por outro lado, o treinador não contará com as meias Milena Bispo e Kaylane, a lateral Tay e a centroavante Gadu. Todas estão vetadas pelo departamento médico.