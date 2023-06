Feminino: Bahia leva 5 do Corinthians e é rebaixado à Série A2 do Brasileirão

Pela segunda vez na história, o time feminino do Bahia está rebaixado à Série A2 do Campeonato Brasileiro. A confirmação da queda veio na tarde desta segunda-feira (12), com a derrota das Mulheres de Aço para o Corinthians por 5x1, no estádio de Pituaçu.

O rebaixamento do Esquadrão foi sacramentado com seis derrotas nos últimos seis jogos do Brasileirão. A queda de rendimento fez o time chegar ao confronto com o líder Corinthians precisando de um milagre para ficar na primeira divisão.

Além de vencer as alvinegras, o tricolor dependia de uma derrota do Real Brasília para o Cruzeiro ou que o Atlético-MG não vencesse o lanterna Ceará. Resultado que aconteceu, já que o Galo ficou no empate com as cearenses, mas o Bahia não conseguiu fazer o dever de casa.

Com 20 minutos de jogo, as Mulheres de Aço já perdiam por 3x0. Duda abriu o placar aos 10, Campiolo anotou o segundo aos 15, e Tamires ampliou aos 19 minutos.

O tricolor descontou na primeira etapa, com gol olímpico da chilena Acuña, mas nos acréscimos a atacante Jheniffer fez mais um para a equipe paulista. Não demorou muito e o Corinthians transformou o placar em goleada. Com apenas cinco minutos do segundo tempo, Vic Albuquerque fez 5x1.

Entregue, o Bahia pouco ameaçou o Corinthians. Nas poucas chances que teve, o time ainda desperdiçou oportunidades claras para reduzir o vexame. Sem mais o que fazer, restou ao Esquadrão apenas esperar o apito final para confirmar mais uma derrota na competição e a queda de divisão.

A campanha baiana em 2023 terminou na 13ª posição, com 13 pontos. Foram quatro triunfos, um empate e dez derrotas em 15 jogos. Além do Bahia, Athletico-PR, Real Ariquemes-RO e Ceará também foram rebaixados. Curiosamente, as quatro equipes conquistaram o acesso na última temporada.

Essa foi a segunda vez que o Bahia jogou a elite do futebol feminino e acabou rebaixado. Em 2021, as tricolores caíram como lanterna. O time não venceu nenhum dos 15 jogos que fez e somou apenas quatro pontos. Foram quatro empates e 11 derrotas.

O clube deu a volta por cima no ano passado, quando conquistou o acesso, mas voltou a amargar uma nova queda e disputará a Série A2 em 2024.