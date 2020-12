Feminino do Bahia recebe o Fortaleza em jogo que vale o acesso

O time feminino do Bahia está próximo de fazer história. Nesta sexta-feira (11), as tricolores entram em campo às 15h, na Fonte Nova, contra o Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Mais do que a vaga na semifinal do Brasileirão, está em jogo o acesso à elite do futebol brasileiro em 2021. Como os quatro primeiros colocados da competição se garantem na primeira divisão, o Esquadrão está a uma partida de alcançar o principal objetivo da temporada.

No jogo de ida, o Bahia ficou no 0x0 com o Fortaleza, no Ceará. Agora, elas precisam vencer por qualquer placar para avançar de fase.

Para a partida mais importante do ano o técnico Igor Morena não vai poder contar com a atacante Gadu. Ele sofreu uma fratura na tíbia durante as oitavas de final e não atua mais na competição.

A responsabilidade em assumir o posto deixado pela artilheira do campeonato deve ser de Verena. Uma das principais contratações da equipe na temporada, ela sofreu uma lesão no braço e só estreou na fase mata-mata. Mesmo assim, Verena garante que está mais entrosada e pronta para o desafio.

"No primeiro jogo eu tive o peso de estar estreando, mas no segundo jogo, que eu entrei no segundo tempo, me senti mais leve, tive a confiança das meninas, entrosei mais. Já estou melhor fisicamente e nesse jogo espero estar mais focada para dar o meu melhor", afirmou ela.

"Jogo importante, jogo bom para a gente. No primeiro jogo o resultado que a gente queria não veio, ficamos no empate, mas agora é buscar no jogo mais importante, jogo do acesso", continuou a atacante.