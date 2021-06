Feminino: goleado pelo Cruzeiro, Bahia é rebaixado à Série A2

O que era esperado foi confirmado: o time feminino do Bahia está rebaixado à Série A2 do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (20), as Mulheres de Aço foram goleadas por 4x0 pelo Cruzeiro, fora de casa. Os gols do time mineiro foram marcados por Eskerdinha, Vanessinha, Mariana e Thalita.

O rebaixado do Bahia já estava desenhado. No ano em que disputou a primeira divisão do futebol feminino pela primeira vez na história, o tricolor não conseguiu ser competitivo. Restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, o Esquadrão somou apenas quatro pontos.

Em 13 jogos, a equipe não venceu uma partida sequer. Foram quatro empates e nove derrotas. Campanha que coloca as baianas como lanterna da competição. A despedida da equipe da Série A1 será na próxima quinta-feira (24), quando recebe o São Paulo, às 15h. Por um pedido do Bahia, o jogo será disputado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Logo após o jogo contra o Cruzeiro, a diretoria do Bahia anunciou uma reformulação no departamento de futebol feminino. Entre as mudanças está o desligamento do supervisor Djailton Conceição.

Além disso, o clube informou a contratação da analista de desempenho e mercado Thays Guimarães. Ela vai atuar em conjunto com a coordenadora Fernanda Fonseca, ex-goleira do tricolor. A diretoria do Bahia não se manifestou sobre a situação do técnico Igor Morena e das atletas que fazem parte do atual elenco.