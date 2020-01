Feministas Bia Ferreira e Doralyce fazem show Preta Leveza no Pelourinho

Levar empoderamento e informação para pessoas pretas através da música. Esse é o show Preta Leveza, realizado pelas cantoras Bia Ferreira e Doralyce, com participações das rappers Preta Rara e a angolana Eva Rapdiva. Juntas, elas se utilizam da música para denunciar o racismo e machismo, formando o que Doralyce denominou de “quarteto encorpado de feminismo preto”.

O projeto foi lançado em 2019 e chega pela primeira vez em Salvador nesta quinta-feira (9), às 20h, no Largo Quincas Berro D’água (Pelourinho). “Quando eu conheci a Bia, a gente tinha a ideia de gravar um disco, mas isso se tornou um show com músicas inéditas, o Preta Leveza”, explicou Doralyce, cantora pernambucana que também é dona da versão feminista da música Mulheres, de Martinho da VIla.

No show, as cantoras vão se alternar em apresentações juntas e individuais, tendo em comum o tema do amor como tecnologia de sobrevivência. “Tecnologia é toda instrumentalização para resolver um problema. Nesse caso, o amor é ainda político, pois muitas coisas nos foram historicamente negadas enquanto mulheres pretas, como o direito de amar”, disse Doralyce.

Para as quatro artistas, que não são baianas, cantar em Salvador, a capital mais negra do país, é ainda mais especial. “A gente está encantada com a cidade, o coração do continente africano no Brasil”, disse Doralyce, aproveitando para citar soteropolitanas “pretas e poderosas que admiro como Tia Má e Val Benvindo do Ilê”.

Nesta semana, as protagonistas do show foram filmadas com Caetano Veloso, que compartilhou um vídeo das artistas cantando o sucesso Cota Não é Esmola, música de Bia Ferreira. “Ela cantando sozinha já é coisa demais: violão percussivo e harmônico hipersuingado, voz afinada e mutante, dicção e atitude sempre convincentes e expressivas. E quanto ela canta com Doralyce, é só amor”, escreveu Caetano no Instagram.

Serviço:

O quê: Preta Leveza – Bia Ferreira e Doralyce convidam Preta Rara e Eva Rapdiva.

Onde: Largo Quincas Berro D’água (Pelourinho).

Quando: Nesta quinta (9), às 20h.

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia). Vendas no Sympla.

*Com orientação do editor Roberto Midlej