Fenômeno do bloco: Bell Marques arrastou multidões diariamente no Carnaval 2023

Um bloco que chega muito antes do artista e que se estende para bem depois da sua passagem. É assim quando Bell Marques sobe no trio. Era assim antes dos dois anos sem Carnaval e desse jeito continuou na folia de 2023. Fenômeno que voltou a dar as caras nesta terça-feira (21), quando o artista puxou o Camaleão no Circuito Dodô, da Barra até Ondina.

Quando os primeiros foliões do bloco já iniciavam a subida da ladeira do Morro do Cristo, ainda se via, atrás do trio de apoio, outros tantos próximos ao início do trajeto, no Farol da Barra. Mas nem mesmo a distância fazia o folião que vinha de longe ficar quieto. Na hora em que os clássicos se iniciavam com os primeiros acordes da guitarra do artista, o coro era garantido.

É que a multidão que segue o cantor não deixa que a música pare mesmo quando, em um momento ou outro, Bell dava uma pausa para respirar. Cada música, cada verso. Tudo foi cantado a plenos pulmões e com a maioria dos fãs de braços abertos pra cima, como quem agradece a benção de estar de novo em um circuito com o artista.

Foram mais de quatro mil abadás vendidos todos os dias, fazendo os blocos do cantor lotarem sempre. E a lotação não ficou só dentro das cordas. Nas laterais, faltou chão para tanto pé que caminhava ao lado do trio. Com ou sem abadá, todos foram presenteados e ouviram de perto clássicos como Cometa Mambembe e Bota Pra Ferver.

Francisco Prates, 52 anos, estava se apertando ao lado dos cordeiros para conseguir acompanhar o ídolo que viu pela primeira vez há 30 anos. Enquanto gritava os hinos do artista, explicou o porquê do esforço para ver Bell. "O dinheiro tá curto para comprar o abadá e não fico sem ver ele. Vou daqui mesmo, como era no começo. É idolatria mesmo, eu amo ele", contou, com um sorriso aberto em meio à agonia da passagem do bloco.

Sorrisos, choros e olhares de admiração são as coisas que mais se observava na hora de ver quem, do chão, olha para um artista de 70 anos que, mesmo depois de quase uma semana de apresentação, continuava arrastando o trio como ninguém. Perguntado de onde tira tanta energia, Bell disse que o segredo de continuar se apresentando com excelência está no prazer.

"As pessoas gostam de estar perto de mim e eu gosto que elas estejam assim. Por isso que as minhas cordas e os meus blocos são muito cheios. É um prazer incrível e isso me movimenta por dentro, me deixa com energia renovada o tempo inteiro porque sei que é muito bacana o que eu faço para eles. Eu gosto, eu faço por prazer e faço por paixão", afirmou o artista.

Se tem gosto por parte de quem canta, tem ainda mais de quem escuta. Tanto é que o amor pelo artista ultrapassa décadas. Graça Rodrigues, 49, é de Castro Alves, no interior da Bahia, e tem 25 carnavais vividos em Salvador. Em todos eles foi atrás do trio de Bell Marques.

Nesta terça-feira, mesmo com o trio saindo às 16h, ela chegou antes das 15h na concentração para tentar fazer uma foto com o ídolo. "Comprei meu Camaleão em dezembro e vim com a certeza de que vai valer cada centavo, faça chuva ou sol. Não tiro o mérito de nenhum dos outros artista, mas Bell, pra mim, é o rei da avenida e se mantém assim por décadas. É o maior", disse ela.

Outro fã antigo do cantor que chegou cedo foi o soteropolitano Luis Azevedo, 39. Ele diz que as primeiras lembranças de Bell são de quando o Camaleão saía domingo, segunda e terça na avenida. "Na época em que corria a [Avenida] Sete toda, fazia a curva no Sulacap e voltava pela Carlos Gomes. Isso lá em 2000", lembrou ele.

Apesar de dizer que cada artista tem sua magia, Luis destacou que Bell impacta as pessoas e contou o momento que percebeu que ele era diferente. "Eu estava em um bloco, não lembro se na Sete ou na Carlos Gomes, mas tinha um beco que dava para enxergar a outra avenida. Quando Bell passou, todo mundo no bloco parou pra escutar o cara. A cantora teve que parar também. Ali eu vi o fenômeno", afirmou.

E fenômeno é mesmo a palavra certa para definir alguém que, entra ano e sai ano, lota cada um dos blocos que coloca na rua e canta como se fosse ainda aquele Bell dos primeiros anos de folia. Ao falar sobre o seu lugar de 'fenômeno', o artista calça as sandálias da humildade e entrega ao público a razão de ir tão bem na avenida. "Acho que isso é a boa vontade das pessoas. Quando você gosta de alguém, acaba olhando de uma forma diferente. É o que acontece comigo e eu fico muito agradecido por esse carinho. Me empenho muito para que as pessoas saiam daqui sempre satisfeitas", disse Bell.

Ainda que, a curto e médio prazo, o sonho do cantor seja continuar brilhando no Carnaval de Salvador, a reportagem perguntou o que ele espera daqui a 20 anos, já que tem tanta longevidade. Depois de uma gargalhada, respondeu: "Sei lá, ficou longe demais". O artista vai ainda participar do arrastão dessa Quarta-Feira de Cinzas (22). O horário ainda não está confirmado, mas a presença dele é certa.

